Stati generali della rigenerazione urbana: domani a Bari alle 15.30 il primo incontro tematico sul diritto alla mobilità

BARI - Domani, martedì 25 marzo, alle 15.30, nell’auditorium della Polizia locale, in via Paolo Aquilino 1, si terrà il primo incontro tematico degli Stati generali della rigenerazione urbana, il percorso di partecipazione civica voluto dall’amministrazione comunale per rilanciare il dibattito pubblico sulla trasformazione della città e costruire una visione condivisa del suo futuro. Tema dell’incontro sarà “Il diritto alla mobilità - Infrastrutture, trasporto pubblico e post-car city.”Il programma dell’incontro prevede gli interventi della vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Giovanna Iacovone e di Domenico Scaramuzzi, assessore alla Cura del Territorio, con deleghe a opere pubbliche.A seguire ci saranno i contributi degli esperti sul tema reti e mobilità sostenibile: Valentina Orioli, docente di tecnica e pianificazione urbanistica dell’Università di Bologna, già assessora alla Mobilità del Comune di Bologna, Stefano Ciurnelli, ingegnere trasportista, progettista del Piano urbano dei parcheggi del Comune di Bari, Michele Ottomanelli, professore di Trasporti del Politecnico di Bari, Giovanni Circella, professor of Mobility della Ghent University. Infine Claudio Laricchia, direttore della ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari illustrerà la strategia sulle reti della mobilità e sulle azioni dell’amministrazione in termini di servizi connessi sempre alla mobilità.A seguire si aprirà il dibattito pubblico, al quale è possibile intervenire compilando il form online disponibile a questo link o comunicandolo direttamente all’arrivo in sala.Le domande sulle quali si articolerà il dibattito finale sono le seguenti:Come la mobilità urbana può favorire la rigenerazione urbana dei quartieri?Che impatto hanno le grandi scelte infrastrutturali sulla vita degli abitanti?Quali strategie di breve, medio e lungo termine possiamo mettere in campo per rendere sostenibili gli spostamenti di persone e merci?L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Urban Center Bari