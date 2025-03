"Tango de Buenos Aires" incanta Lecce: Roberto Herrera al Teatro Apollo per la 55^ Stagione Concertistica

LECCE - Venerdì 14 marzo 2025 alle ore 20.45, ilospiterà uno degli spettacoli più affascinanti della 55^ Stagione Concertistica della, un viaggio emozionante nella cultura argentina guidato dal celebre ballerino e coreografo

Accanto a lui, sul palco, la sua compagna di danza Ani Andreani de Herrera, il fratello Estanislao Herrera con Andrea Cuna e la coppia Giuseppe Militare - Iginia Cairo. Ad accompagnare i tangueri dal vivo saranno il bandoneonista Gino Zambelli e il pianista Luca Rossetti, in un'esibizione che fonde il tango con il folclore argentino.

Roberto Herrera: un'icona del tango mondiale

Considerato uno dei migliori ballerini di tango di tutti i tempi, Roberto Herrera ha saputo coniugare tradizione e innovazione nel suo stile unico e inconfondibile. Originario di San Salvador de Jujuy, ha iniziato la sua carriera nel Balletto Nazionale Folkloristico Argentino, diventandone primo ballerino e coreografo. Ha lavorato con le più prestigiose compagnie di danza e ha portato il tango nei più grandi teatri del mondo con spettacoli di successo come “Tango”, “Tango Nuevo” e “Boulevard Tango”.

Uno spettacolo tra eleganza e passione

"Tango de Buenos Aires" è molto più di una semplice esibizione di tango: è un racconto della storia di Buenos Aires e dell'Argentina, un viaggio attraverso le emozioni e le atmosfere di questa affascinante cultura. Il repertorio musicale spazia dai grandi classici del tango tradizionale fino al Tango Nuevo di Astor Piazzolla, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.

