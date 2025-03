Taranto, 35enne georgiana arrestata per inosservanza del decreto di espulsione

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 35 anni, di nazionalità georgiana, per inosservanza del decreto di espulsione con divieto di ritorno nel territorio nazionale.

L’episodio è emerso nei giorni scorsi quando la donna si è presentata presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione, chiedendo la protezione internazionale. Tuttavia, la sua posizione ha subito destato sospetti tra gli agenti, poiché si trovava priva di documenti di identificazione al momento della richiesta.

Per verificare la sua identità, gli operatori dell’Ufficio Immigrazione hanno proceduto con i rilievi fotodattiloscopici, avviando al contempo accertamenti investigativi in collaborazione con la Squadra Mobile. Dalle indagini è emerso che nei confronti della donna era stato precedentemente emesso un decreto di espulsione dal Prefetto di Brindisi, con divieto di rientro in Italia e nell’area Schengen. La 35enne, tuttavia, aveva lasciato il territorio italiano solo mesi dopo la notifica del provvedimento, violando le disposizioni imposte.

A seguito degli accertamenti, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per la donna gli arresti domiciliari presso l’abitazione di una sua connazionale.

Si ricorda che, per l’indagata, vige il principio di innocenza sino alla sentenza definitiva.