Taranto: donazione per i ragazzi della Città vecchia

L'altro beneficiario è la Fondazione Rocco Spani onlus. Nel 1988 Giulio De Mitri, all'epoca giovane, ma già affermato artista diede vita all'Isola della Fantasia, laboratorio sperimentale di arti visive e di animazione. Negli anni è diventato anche un centro diurno e una casa famiglia, diretti da Giovanna Tagliaferro, che oggi seguono complessivamente oltre trenta minori.



“Con la mia iniziativa – spiega Tursi – ho voluto offrire un piccolo, ma concreto contributo a due presìdi che ogni giorno, per tutto l'anno, si occupano dei ragazzi e dei bambini della città vecchia di Taranto. Penso che se non rivolgiamo prioritariamente l'attenzione agli abitanti della città vecchia, anche la più imponente operazione di rigenerazione urbana otterrà risultati modesti. Ringrazio quanti mi hanno sostenuto con la loro vicinanza e con le donazioni”.



In meno di due mesi con “Dipinsi l'anima”, calendario che ritrae i volti di dodici grandi pittori dell’arte moderna e contemporanea, sono stati raccolti 650 euro equamente divisi tra Symbolum Ets che gestisce l'Oratorio diffuso della città vecchia e la Fondazione Rocco Spani onlus. La veste grafica, l'impaginazione e la stampa del calendario sono state curate da PrintMe, laboratorio di stampa, fine art, editoria.

TARANTO - “Per volere bene alla città vecchia bisogna essere fedeli a questo territorio anche quando ti tradisce”. Don Emanuele Ferro, parroco di San Cataldo, parla con una vena di amarezza, ma la nota dominante della sua voce è la volontà di andare avanti. Sostenuto dalla fede che, certamente, non gli fa difetto. L'Oratorio diffuso di San Cataldo è una delle realtà cui sono state devolute le donazioni raccolte con il calendario 2025 “Dipinsi l'anima, i volti dell'arte”, realizzato dal giornalista Michele Tursi.