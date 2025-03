Taranto, successo per l'evento sulla tutela dei più fragili all'Arsenale Militare

TARANTO - Nella giornata di ieri,, si è tenuto presso laun significativo evento dedicato alla tutela delle persone più vulnerabili, dal titolo:

L’iniziativa, accreditata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto e patrocinata moralmente dal Comune di Taranto e dall’ASL Taranto, ha rappresentato un importante momento di confronto su tematiche di grande rilevanza sociale. Promosso dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - ONDIF e da ATeS - Associazione Tutela e Sostegno, l'evento è stato aperto anche alla cittadinanza, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo la consapevolezza sull’importanza di strumenti e risorse volti alla protezione dei più fragili.

Durante l’incontro sono emersi diversi spunti di riflessione sulla necessità di una collaborazione sinergica tra istituzioni, famiglie, professionisti del settore legale e sanitario, associazioni e cittadini, al fine di costruire una rete solida di solidarietà e sostegno.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Marina Militare Italiana, e in modo speciale al Direttore dell'Arsenale MM di Taranto, Ammiraglio Ispettore Pasquale de Candia, per l’ospitalità e il prezioso supporto istituzionale offerto. Gratitudine è stata espressa anche all’Ing. Ferdinando Miglio e a tutto il personale della sezione Affari Generali, il cui impegno ha contribuito in modo determinante alla riuscita dell’iniziativa.

L'evento ha riaffermato quanto la tutela dei soggetti più deboli sia una responsabilità collettiva, sottolineando l'importanza di azioni concrete e condivise per una società più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.