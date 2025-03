Taranto, vendeva fuochi d’artificio on line: scoperto e denunciato

Dopo aver individuato la residenza, i poliziotti hanno avviato mirati appostamenti verificando che il sospettato quotidianamente usciva dal suo appartamento con pacchi di varie dimensioni da spedire. Dopo alcuni giorni i poliziotti, per dare concretezza ai loro sospetti, hanno deciso di intervenire fermando il 50enne mentre come sua abitudine usciva di casa con i pacchi da portare all’ufficio postale. L’ispezione delle scatole ha permesso di recuperare una discreta quantità di artifizi pirotecnici, confermando i sospetti maturati nell’attività di indagine.





Nella perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno recuperato accatastati nel ripostiglio in modo estremamente pericoloso numeroso materiale esplodente per un peso lordo di circa 30 kg ed una massa attiva di oltre 5 kg. Molto del materiale sequestrato era già stato confezionato in pacchi con destinatari residenti in paesi europei come Belgio, Francia e Spagna. L’analisi del cellulare del 50enne ha consentito di confermare la sua proficua attività commerciale attraverso alcune note piattaforme di e-commerce e che aveva assunto una dimensione internazionale.





Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il materiale è stato sequestrato e preso in custodia dal Team Artificieri per la successiva distruzione. Si ribadisce che per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

TARANTO - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un grottagliese di 50 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di commercio illegale di materiale esplodente. Le indagini del personale del Team Artificieri della Questura di Taranto hanno posto sotto attenzione un 50enne residente nel comune di Grottaglie sospettato di aver avviato una presunta attività di vendita on-line di articoli pirotecnici senza le previste autorizzazioni.