Bari, arrestato cittadino albanese ricercato da 5 anni in Germania: accusato di 9 furti aggravati

BARI - Era ricercato da oltre cinque anni in Germania, ma la sua fuga è terminata a Bari. Lunedì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 38 anni, fermato dagli agenti della Squadra Volante della Questura durante un controllo di routine.

A seguito di approfonditi accertamenti, gli operatori hanno riscontrato a suo carico una nota di rintraccio Schengen. Immediata la verifica con il Servizio per la Cooperazione di Polizia, che ha confermato la pendenza di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche.

Secondo quanto ricostruito, il 38enne – insieme ad alcuni complici – si sarebbe reso responsabile di ben 9 furti in appartamento nel nord della Germania, mettendo a segno colpi per un valore complessivo di circa 140.000 euro, tra denaro e oggetti preziosi. Per lui ora si apre un nuovo capitolo giudiziario: dovrà essere estradato in Germania per rispondere dell’accusa di furto aggravato.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. La sua eventuale colpevolezza dovrà essere accertata nel corso del processo.