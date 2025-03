Terremoto nel Foggiano, interviene l’Ordine dei Geologi: "Area a sismicità medio-alta"

– Due scosse di terremoto hanno fatto tremare lanella serata di ieri, provocando momenti di paura tra la popolazione. La prima, di magnitudo, è stata registrata a una, ed è stata avvertita anche nelle province di. Poco dopo, una seconda scossa ha seguito la prima.

La presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, Giovanna Amedei, è intervenuta per rassicurare la popolazione e fornire chiarimenti sulla situazione sismica della regione.

"Viviamo in un'area a sismicità medio-alta"

"La paura è normale", ha dichiarato Amedei, "ma dobbiamo ricordare che la nostra regione appartiene alla Zona 2, caratterizzata da sismicità medio-alta (PGA tra 0,15 e 0,25 g). Ciò significa che scosse anche forti possono verificarsi, e dobbiamo essere consapevoli di come comportarci prima, durante e dopo un terremoto".

La geologa ha inoltre voluto smentire le voci che collegano il sisma pugliese ai fenomeni in atto nei Campi Flegrei: "Si tratta di eventi distinti e separati, senza alcuna correlazione tra loro".

Danni limitati, ma paura tra i cittadini

Nonostante l’intensità del terremoto, al momento non risultano danni a persone o infrastrutture, anche se in alcune zone si sono verificati crolli di oggetti e momenti di panico con persone scese in strada.

L’Ordine dei Geologi della Puglia invita i cittadini a seguire le norme di sicurezza e a informarsi su come comportarsi in caso di nuove scosse.