Confimprese Taranto, 'Expo Osaka vetrina per le nostre imprese'

TARANTO - “Expo 2025 Osaka potrà rappresentare una vetrina preziosa per le imprese tarantine e pugliesi. Un’occasione sia per intensificare le relazioni con gli operatori economici della regione asiatica che per mettere in evidenza le nostre eccellenze”. Così il presidente di Confimprese Taranto Federico Greco dopo la firma del protocollo d'intesa firmato da Confimprese Italia e Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.La manifestazione, che si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sull’isola artificiale di Yumeshima, ospiterà esposizioni, eventi e iniziative che attireranno visitatori da tutto il mondo. Sarà dunque un’occasione per far dialogare creatività, industria, arte e lavoro. Confimprese è tra i partner istituzionali che hanno firmato protocolli di collaborazione.I progetti di promozione integrata che si terranno all’interno del Padiglione Italia, anche attraverso seminari, workshop e forum tematici, coinvolgerenno aziende, investitori, startup e stakeholder.“Alla base dell’accordo – aggiunge Greco – c’è la diffusione e progettazione di iniziative scientifiche e culturali legate all'innovazione, alla crescita e all'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. La nostra associazione cerca sempre di trovare nuovi sbocchi commerciali che possano consentire alle aziende di progredire. Questa può essere davvero un’occasione importante e stiamo cercando di sensibilizzare al massimo le imprese locali”.