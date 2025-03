Tragedia a Marina di Leporano: cercatore di monete 66enne trovato senza vita in mare

LEPORANO - Tragedia questa mattina a Lido Gandoli, Marina di Leporano, dove un cercatore di monete e preziosi di 66 anni è stato trovato morto in mare. La vittima, un insegnante originario di Foggia, era solito recarsi in zona almeno una volta al mese per praticare la sua passione per la ricerca subacquea.

Il corpo è stato avvistato a poca distanza dalla riva, all’altezza del piccolo molo della spiaggia. A recuperarlo sono stati gli uomini della Guardia Costiera, che hanno subito avviato le operazioni di recupero del cadavere. Il 66enne indossava una muta subacquea e portava con sé il suo metal detector subacqueo, segno che stava svolgendo la sua attività al momento della tragedia.

Sulle circostanze della morte indagano i carabinieri, ma al momento sembra probabile che il cercatore di monete sia stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell'incidente e verificare se ci siano altre cause che abbiano potuto contribuire alla morte.

La comunità locale è scossa dalla tragica notizia, con molti che ricordano l'uomo come una persona appassionata e discreta, sempre pronto a tornare in quella zona che ormai considerava una seconda casa.