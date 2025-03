Forte terremoto in Myanmar: magnitudo 7.7, vittime e crolli anche in Thailandia

MYANMAR, BIRMANIA - Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar alle ore 14:20 locali (07:50 italiane), come rilevato dall'Istituto geosismico statunitense (USGS). L'epicentro del sisma è stato individuato a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese.

Dopo il sisma principale, una seconda forte scossa di magnitudo 6.4 ha ulteriormente aggravato la situazione, provocando danni e panico nella regione. Secondo le prime informazioni, ci sono vittime, ma il bilancio ufficiale è ancora in aggiornamento.

Le onde sismiche sono state avvertite anche nel nord della Thailandia, fino alla capitale Bangkok, dove un grattacielo di 30 piani in costruzione è crollato. Le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare almeno 80 operai dispersi sotto le macerie. Di fronte alla gravità della situazione, il primo ministro thailandese, Paetongtarn Shinawatra, ha dichiarato lo stato di emergenza per Bangkok.

Anche la comunità internazionale ha espresso il proprio cordoglio per le vittime del disastro. Papa Francesco si è detto "addolorato per i morti" e ha inviato un messaggio di vicinanza alle popolazioni colpite.

Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie stanno operando per affrontare l'emergenza e prestare soccorso alle persone coinvolte nel terremoto.