Turismo, Giovinazzo fa il record di presenze nel 2024 ed entra nella Top Five delle città più visitate tra Bari e provincia

Ma non finisce qui, perché la Piscitelli è anche una grande conoscitrice del mondo del cinema tanto che sottolinea quanto “ Il nostro centro storico in particolare è diventato anche un set a cielo aperto con importanti produzioni cinematografiche, fiction televisive e le pubblicità ospitate, visibili anche sui canali nazionali ma anche all’estero”.



E, come afferma l’assessore “ Stiamo ulteriormente rafforzando i servizi per il visitatore con l’apertura dell’infopoint (avvenuta a dicembre 2024) che ha permesso di riaprire l’Antiquarium che custodisce reperti di valore resi così fruibili al visitatore e di organizzare diverse iniziative per il turista, non ultime le visite guidate gratuite al Dolmen già nel prossimo fine settimana; e ancora un sistema di cartellonistica turistica, in doppia lingua, che prevede anche la possibilità di avviare una audio guida tramite un QR Code e disporre così di diversi itinerari turistici, anche al di fuori del centro storico”.

GIOVINAZZO - “129.065 presenze nel 2024 a Giovinazzo, il dato più altro che si sia mai registrato nella nostra città”. Con queste parole il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha annunciato i dati relativi alle presenze turistiche registrate dall’Osservatorio Regionale del Turismo di Pugliapromozione tra Bari e i comuni della provincia attraverso il sistema DMS Puglia ( Digital Management System), il Sistema Digitale dedicato alla gestione e alla promozione del turismo e della cultura in Puglia.Per quanto riguarda Giovinazzo, l’incremento rispetto al 2023 è del + 31,66% quando le presenze registrate sono state 58.753, piazzandosi così al quinto posto dopo Bari, Monopoli, Polignano a Mare e Alberobello.Ovviamente, esulta il sindaco Sollecito confermando che ‘ Siamo sulla strada giusta, questa città tramite una strategia coordinata che riguarda l’apertura dell’infopoint, il progetto ‘ Tesori d’Arte Sacra’, la collaborazione con Federalberghi e con l’associazione Extralberghieri, l’istituzione della tassa di soggiorno con il tavolo permanente te di confronto sulle strategie di promozione turistica, hanno fatto sì che Giovinazzo potesse prendere il volo. Siamo quinti nella provincia di Bari, siamo nella cosiddetta Top Five della provincia e sicuramente, con quello che abbiamo messo in cantiere quest’anno e soprattutto per la prossima estate, miglioreremo questo dato. Abbiamo promosso Giovinazzo alla BIT di Milano e alla BTM, e ora stiamo cercando delle collaborazioni anche con riviste estere che possano far conoscere le nostre bellezze anche a chi ancora non può apprezzarle. Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di questo lavoro in sinergia con tante realtà del territorio, il mio orgoglio è l’orgoglio di tutta la comunità”.Ed oltre al sindaco, è raggiante anche l’assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli. “ Oggi esultiamo grazie a un grande lavoro e ad una visione di sviluppo turistico-culturale, Giovinazzo è un riferimento in Puglia per il nord barese e non solo. Siamo l’immagine copertina della guida turistica per eccellenza, la Lonely Planet Puglia, puntare sul nostro brand “DiscoverGiovinazzo” con la sua persiana verde che si apre sullo scorcio più suggestivo e autentico di Giovinazzo è stato quindi vincente e ha portato a questi risultati mai raggiunti prima”.