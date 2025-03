Visit Trani celebra il primo anniversario alla BTM di Bari

TRANI - Ad un anno esatto da quando, grazie alla volontà di alcuni gestori di strutture ricettive extralberghiere di Trani, si è costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore, VISIT-TRANI è stata presente alla BTM di Bari.La Business Tourism Management, la fiera del turismo pugliese, organizzata nei padiglioni della Fiera del Levante dal 26 a 28 febbraio, è stata per tre giorni il punto di incontro tra domanda e offerta nell'ambito turistico, avente come tema “Il viaggio nel viaggio”.L’associazione tranese che riunisce gli operatori delle strutture ricettive e di coloro che offrono servizi finalizzati a promuovere l'offerta turistica della città di Trani, al fine di perseguire le migliori condizioni possibili di ospitalità ed integrazione nel territorio, ad ora conta una trentina di associati, responsabili di strutture ricettive extralberghiere, per un totale di 250 posti letto.Tra le finalità dell’associazione si annoverano anche quelle di favorire il turismo, la mobilità e l'economia locale attraverso iniziative e progetti di promozione turistica, culturale, educativa e formativa, di divulgazione ed aggiornamento al turismo responsabile.«Il nostro principale obiettivo - sottolinea il presidente di Visit Trani Francesco Anzelmo - è quello di rappresentare con le nostre attività la città di Trani che si prende cura del turista attraverso l’esaltazione del patrimonio culturale, storico, religioso, artistico ed enogastronomico del nostro territorio, per meglio valorizzare e strutturare l'offerta turistica, al fine della crescita dell’intera collettività, anche in termini dell’intero indotto.Grazie alla “rete” di collaborazioni intessuta in questo anno di lavoro e grazie soprattutto al supporto dell’AEP (Associazioni Extralberghiere Puglia) - riferisce il presidente -, Trani ha avuto lo spazio meritato accanto a realtà pugliesi turisticamente più strutturate ed è con orgoglio che, grazie alla collaborazione dei nostri associati, abbiamo garantito la nostra presenza».Visit Trani, che si propone di favorire la cultura dell'ospitalità turistica di tipo familiare e imprenditoriale, legata alla migliore tradizione pugliese ed italiana, è un’associazione di persone pronte ad accogliere il turista. Chiunque può associarsi per mettersi volontariamente a disposizione di chi sceglie Trani. Si possono a tal fine seguire il sito e i canali social dell’associazione in cui sono illustrate e raccontate le attività: VisitTrani Per elevare ancor più la professionalità in tema di accoglienza turistica, prossimamente Visit Trani organizzerà per gli associati un corso di formazione in lingua inglese per operatori dell’accoglienza, al fine di garantire e tenere sempre alta l’asticella della qualità dei servizi proposti al turista o al cittadino temporaneo della splendida Trani.