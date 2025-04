Al via in Fiera del Levante gli Stati Generali dell’Ambiente in Puglia

Giovedì 10 aprile in Fiera del Levante a Bari hanno avuto inizio gli Stati Generali dell’Ambiente in Puglia, un momento di confronto, con le autorità, con gli amministratori locali, con il Ministero dell’Ambiente, con la Camera di Commercio, con Unioncamere, per analizzare quanto accaduto nell'ultimo anno e tracciare, insieme alle imprese del territorio, le prospettive ambientali future per la regione.Questa manifestazione, in programma anche domani, è organizzata da Ricicla.tv con la sponsorship di Conai e il patrocinio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio di Bari, Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale Puglia, Unioncamere Puglia, Ecocerved scarl, Enterprise Europe Network, e Assintel. Rifiuti, economia circolare, transizione energetica e ciclo idrico sono le tematiche sulle quali si focalizzeranno i panel.“Noi come Nuova Fiera abbiamo fortemente voluto che questo incontro fosse fatto nel nostro Centro Congressi – ha affermato il presidente Gaetano Frulli - e ci siamo messi subito a disposizione come piattaforma. Penso che da qui, oggi, nasca l’inizio di un progetto che sicuramente svilupperà anche una fiera specializzata su questi temi. Siamo pronti a dare il nostro contributo in tali iniziative per la parte logistica e anche per quella organizzativa”.Dopo i saluti istituzionali che hanno dato il via ai lavori si sono svolti nella mattinata due importanti incontro. Il primo è stato “2020-2025: cinque anni di politiche ambientali in Puglia”, l’intervista di Monica D’Ambrosio, direttore di RiciclaTV al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il secondo è stato il convegno “Energia e cambiamenti climatici” con: Fabrizio Penna, capo Unità di Missione Pnrr – Mase; Paolo Garofoli direttore Dipartimento Ambiente Regione Puglia; Elisa Berlingerio, direttora Dipartimento Sviluppo Economico - Regione Puglia; Nicola Bonasia, delegato Politiche Energetiche Anci Puglia; Angelo Di Giovine, coordinatore Gruppo Energia Confindustria Puglia.“Il nostro quartiere – ha precisato il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli - è pronto sia ad ospitare che a supportare la creazione di eventi che possano portare all’attenzione di tutti, non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista formativo e culturale, questo tema che vede la Puglia tra le prime regioni green in Italia, per produzione di energie diverse e di tutti i sistemi di riciclo”.