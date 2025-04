Bari, domani apre l’undicesima edizione del Vintage Market Bari

BARI - Si terrà domani, sabato 5 aprile, alle ore 10, l’apertura dell’undicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato dedicata al mondo del vintage e organizzata da Bidonville Vintage Store, in programma nel padiglione 20 della Fiera del Levante. Interverrà l’assessore allo Sviluppo locale del Comune di Bari.Saranno oltre 150 gli espositori provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni d’Italia a partecipare all’evento primaverile riservato ad amanti e curiosi del collezionismo, dell’artigianato creativo, ceramiche, modernariato, vinili, libri, illustrazioni, abbigliamento, giocattoli e giochi per consolle, orologi, cosmesi bio, piante, design, upcycling e del pezzo vintage cui si vuole dare una nuova vita.Il Vintage Market Bari non è un semplice mercato dell’usato ma un vero e proprio contenitore in cui si incontrano passioni e interessi segnati dal tempo da valorizzare e rilanciare sul mercato nonché una vetrina per giovani artisti e nuove realtà che propongono artigianato creativo, come pure per appassionati di moda e musica che vogliano condividere questa esperienza confrontandosi con un pubblico sempre più attento e consapevole.Il Vintage Market Bari sarà aperto domani, dalle ore 10 alle 22, e domenica, dalle ore 10 alle 21 (ingresso Edilizia).