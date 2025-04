Lector in Scienza 2025: la giornata della proclamazione del Premio Rossella Panarese

CONVERSANO - La quarta edizione del Festival Lector in Scienza, organizzato dalla Fondazione Di Vagno in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, si concluderà con una giornata itinerante tra Conversano e Castellana Grotte. L’evento si terrà sabato 5 aprile 2025 e culminerà con la proclamazione del vincitore della terza edizione del Premio Rossella Panarese e una lectio dello storico Alessandro Vanoli.

Un programma ricco di incontri e approfondimenti

La giornata si aprirà a Conversano con quattro appuntamenti mattutini. Alle ore 10:00, nella Sala conferenze di San Benedetto, l’economista Ilaria De Angelis e Piero D’Argento della Lumsa di Taranto affronteranno temi economici e sociali. Parallelamente, alla Casa delle Arti, si terrà l’ultimo incontro della sezione In un cielo lontano, con la presentazione dei podcast finalisti del Premio Rossella Panarese, guidati da Roberta Fulci e Marco Motta di Rai Radio3 Scienza, insieme al giornalista Gaetano Prisciantelli.

Alle 10:30, sempre alla Casa delle Arti, si discuterà della condizione giovanile italiana tra istruzione, occupazione e fuga di talenti. Interverranno Alessandro Foti, ricercatore in immunologia, Sandra Lucente, docente di analisi matematica e comunicazione della scienza all’Università di Bari, e Vito Giovanni Lucivero, ricercatore di fisica quantistica.

La mattinata si concluderà con la proclamazione del vincitore del Premio Rossella Panarese 2025, alla presenza di rappresentanti di Rai Radio3, Fondazione Di Vagno e amministrazioni locali. Ventitré i podcast originali in gara, realizzati da studenti provenienti da diversi istituti pugliesi, che hanno lavorato sul tema Rifare il mondo.

Chiusura a Castellana Grotte con la lectio di Alessandro Vanoli

Nel pomeriggio il Festival si sposterà a Castellana Grotte, dove si terranno tre incontri presso il Museo Speleologico Franco Anelli e uno finale nella Grave delle Grotte. Alle 17:00, si parlerà di divulgazione responsabile nell’era digitale con esperti dell’Università di Bari e giornalisti. Alle 18:00, spazio alla scrittrice e podcaster Benedetta Petroni con un incontro dedicato al corpo delle donne. Alle 19:00, si discuterà del ruolo cruciale delle api nell’ecosistema con esperti del settore ambientale.

L’evento culminerà alle 20:30 nella suggestiva cornice della Grave delle Grotte di Castellana con la lectio magistralis di Alessandro Vanoli su L’invenzione dell’Occidente. Prima dell’intervento dello storico, sono previsti i saluti del sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, e del presidente della società Grotte di Castellana, Serafino Ostuni.

Un festival di rilievo culturale e scientifico

Lector in Scienza 2025 è promosso dalla Fondazione Di Vagno con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e delle amministrazioni locali di Conversano, Castellana Grotte e Turi. Il Festival si avvale della collaborazione di istituzioni accademiche e del supporto di aziende e media partner come Rai Radio3 e Pagina’21, ribadendo il suo ruolo centrale nella divulgazione scientifica e culturale in Puglia.