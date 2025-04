Bari, l'opposizione incontra il Prefetto: "Preoccupa l'escalation di violenza, serve più sicurezza per la Polizia Locale"

BARI - Il Consigliere Regionale Fabio Romito, coordinatore delle Opposizioni in Comune, ha incontrato ieri pomeriggio il Prefetto di Bari. L'incontro, definito "molto positivo" dallo stesso Romito attraverso i suoi canali social, ha suscitato grande interesse tra i cittadini.

«Ringrazio il Prefetto di Bari, al quale mi sono rivolto per affrontare alcune questioni assolutamente urgenti. L’escalation di violenza in alcuni luoghi della nostra Città, infatti, mi preoccupa molto, e ritengo sia necessario implementare gli sforzi per presidiare piazze, quartieri, strade. In primo luogo ho chiesto al Prefetto di voler sensibilizzare, con la sua autorevolezza, il Comune di Bari, al fine di garantire la sicurezza della nostra Polizia Locale, oggi equipaggiata in modo del tutto insufficiente (giacche e guanti anti taglio, protezioni, modifica del regolamento sugli armamenti)», ha dichiarato Romito.

Il consigliere regionale ha aggiunto di aver affrontato anche il tema delle “Zone Rosse” e delle misure necessarie per aumentare la percezione di sicurezza in molti comuni della provincia. Romito ha espresso gratitudine al Prefetto anche per aver ascoltato le sue preoccupazioni riguardo ai servitori dello Stato prossimi alla pensione o già in pensione che rischiano di perdere i propri alloggi.

Nei prossimi giorni, le forze di Centrodestra in Consiglio Comunale, in quanto rappresentanti locali dei partiti di Governo, incontreranno a loro volta il Prefetto per portare ulteriori istanze raccolte dal territorio, con l'obiettivo di ottenere risultati ancora più significativi per la sicurezza e il benessere della comunità.