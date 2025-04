BAT, Carabinieri in campo per le festività pasquali: rafforzati i servizi di vigilanza e i punti di ascolto

– In vista delle imminenti festività pasquali, ilha annunciato un potenziamento dei servizi di vigilanza nelle principali località turistiche e nei luoghi di maggiore affluenza. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza, prevenzione e assistenza ai cittadini e ai turisti.

Il piano operativo prevede la presenza rafforzata di pattuglie a piedi e l’allestimento di info-point e punti di ascolto dedicati a chiunque necessiti di supporto, informazioni o desideri segnalare problematiche.

Il primo progetto è già stato avviato in occasione della Domenica delle Palme presso il Castel del Monte, sito UNESCO e meta di numerosi visitatori, dove è stato installato un punto informativo dell’Arma. L’iniziativa proseguirà durante tutta la settimana di Pasqua, con una particolare attenzione ai luoghi di interesse culturale e architettonico.

A partire dalle prossime settimane, saranno operativi anche due nuovi presidi urbani: a Trani, in via Degli Statuti Marittimi, e a Bisceglie, in via Taranto, grazie alla collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali. In queste sedi, i Carabinieri potranno accogliere in modo immediato e riservato persone in difficoltà o bisognose di aiuto.

Dall’inizio di maggio, il servizio sarà esteso anche alle zone costiere della provincia, frequentate in particolare da giovani e turisti, attratti dalla movida e dalla presenza di numerosi locali.

“In questo modo – spiegano dal Comando Provinciale – l’Arma dei Carabinieri rafforza il proprio impegno sul territorio, offrendo non solo vigilanza attiva ma anche un supporto qualificato e facilmente accessibile per tutta la cittadinanza”.