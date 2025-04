Blue Economy: assegnate le prime tre concessioni demaniali marittime a Bari per attività turistico-ricreative

BARI - L’assessore allo Sviluppo economico e alla Blue economy ha annunciato l’assegnazione delle prime tre concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo nel territorio comunale. Si tratta di concessioni della durata di due anni, che permetteranno l’occupazione di immobili demaniali per l’attività di somministrazione di cibi e bevande, oltre che per l’organizzazione di iniziative dedicate allo svago e al tempo libero.

La procedura pubblica, avviata lo scorso novembre, ha messo a bando otto concessioni su altrettante aree distribuite lungo la costa cittadina, tra Santo Spirito, Palese, il lungomare Di Cagno Abbrescia, via Giovine e Torre a Mare. Su cinque di queste sono pervenute in tutto sette proposte, mentre per le restanti tre (Santo Spirito e due aree del lungomare Di Cagno Abbrescia) non sono state presentate offerte.

Le tre concessioni assegnate

Lotto 5 - Via Di Cagno Abbrescia

Affidato alla società Ladyes srl, prevede l’insediamento di un chiosco su un’area di circa 1800 mq. La struttura sarà aperta tutto il giorno, con solarium, ombrelloni, sdraio e una ricca offerta gastronomica, dalla colazione agli aperitivi serali, accompagnata da momenti di intrattenimento. Sarà anche realizzata un’area parcheggio a servizio della clientela.

Lotto 6 - Via Giovine

Aggiudicato a D’Abruzzo Scolastica, ospiterà il nuovo Riva Beach Bari, con servizi ricettivi e di ristorazione attivi 24 ore su 24. L’iniziativa punta a diventare un polo d’attrazione per eventi musicali e attività legate all’intrattenimento estivo.

Lotto 7 - Via Giovine

Affidato al Gruppo Ideazione, prevede la nascita di una mini “Torre Quetta” con quattro strutture modulari su pedane. Oltre al food, l’offerta comprenderà una piscina accessibile anche a persone con disabilità grazie a tecnologie come il sistema blindtag. Saranno presenti anche casette in legno multifunzionali dedicate ad artigiani e associazioni locali.

Prossimi sviluppi

Attualmente è in corso l’istruttoria per le aree di Palese e Torre a Mare, per cui sono pervenute ulteriori proposte. L’obiettivo dell’amministrazione è animare e valorizzare la costa cittadina per almeno due stagioni, con la possibilità di proroga.

“Per la prima volta – ha dichiarato l’assessore – il Comune avvia una procedura pubblica pluriennale per rivitalizzare le aree costiere, tutelando gli investimenti privati e offrendo ai cittadini spazi di aggregazione innovativi e accessibili. In attesa del completamento dei lavori di riqualificazione a Torre Quetta, vogliamo che queste nuove concessioni siano operative già per l’estate.”

Modalità e vincoli della concessione

Ogni operatore economico poteva presentare domanda per un solo sito, con aggiudicazione basata sul miglior rapporto qualità-prezzo. Durante la concessione, i soggetti selezionati potranno installare strutture temporanee smontabili, che dovranno essere rimosse alla fine della stagione (massimo 120 giorni per anno).

Sono a carico dei concessionari tutte le spese relative a installazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché la custodia delle aree. Al termine di ogni stagione, gli spazi dovranno essere ripristinati alle condizioni iniziali.

Il progetto rappresenta un passo importante verso una gestione sostenibile e strategica del patrimonio costiero, in linea con i principi della Blue economy e con una visione di turismo responsabile e inclusivo.