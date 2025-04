Taranto accoglie Nave Amerigo Vespucci: oltre 78.000 visitatori per la settima tappa del Tour Mediterraneo

TARANTO – Un trionfo di presenze e partecipazione ha salutato lanella città dei Due Mari. In soli pochi giorni, sono statii visitatori accorsi per ammirare, la “nave più bella del mondo”, e per esplorare ilallestito presso il suggestivo. Tra questi, benhanno avuto l’opportunità unica di salire a bordo della nave scuola della Marina Militare.

Un successo straordinario per un evento che ha saputo coniugare tradizione, cultura, innovazione e identità nazionale, attirando l’attenzione non solo del grande pubblico ma anche di importanti rappresentanti istituzionali. Hanno fatto visita al Villaggio il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, il Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, e il Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, insieme a Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., la società che ha ideato e realizzato l’iniziativa in collaborazione pubblico-privato con Ninetynine.

Tradizione, emozione e cultura del mare

A rendere memorabile la tappa tarantina, anche una serie di eventi di forte valore simbolico e culturale: il seminario dell’Alliance of Mediterranean News Agencies (AMAN) dedicato ai prossimi XX Giochi del Mediterraneo (Taranto 2026); la storica partecipazione della Confraternita del Carmine a bordo della nave durante i riti della Settimana Santa; e la sorpresa della visita di Al Bano, accolto con entusiasmo dal pubblico.

Nel giorno del lunedì dell’Angelo, la Nave Vespucci ha issato il Tricolore a mezz’asta in segno di lutto per la tragica scomparsa del Santo Padre. Un gesto di grande sensibilità che ha accompagnato una giornata di visite sobrie, in cui sono stati sospesi gli eventi collaterali, nel rispetto del dolore collettivo.

Un villaggio di eccellenze italiane

Distribuito su una superficie di oltre 4.000 metri quadri, il Villaggio IN Italia ha rappresentato una vera e propria vetrina del Made in Italy e dell’orgoglio nazionale. Promosso dal Ministero della Difesa con il sostegno di ben 12 Ministeri, il villaggio ha raccontato attraverso installazioni, eventi e incontri tematici l’eccellenza italiana in campo industriale, scientifico, culturale, gastronomico e tecnologico.

Un fenomeno globale

Con oltre 1.100 pubblicazioni su stampa e media, 24 milioni di visualizzazioni sui social, 2 milioni di interazioni, e oltre 200.000 contenuti generati dagli utenti, la tappa di Taranto ha consolidato il “fenomeno Vespucci”. La parola più usata per commentare? “Onore”.

"Un evento che unisce la città e le Forze Armate, la tradizione marinara e la fede, la bellezza e il valore simbolico della nave Vespucci", ha dichiarato l’Ammiraglio Montanaro, sottolineando la sinergia tra istituzioni e comunità.

“Il Villaggio IN Italia è diventato luogo di dialogo tra popoli. Taranto ci ha regalato una delle tappe più emozionanti del tour", ha aggiunto Luca Andreoli, AD di Difesa Servizi S.p.A.

“Amerigo Vespucci è oggi più che una nave: è un simbolo globale. La sua presenza nei nostri mari celebra anche i Giochi del Mediterraneo 2026", ha affermato il Commissario Ferrarese.

Una grande squadra per un grande risultato

A rendere possibile questa straordinaria iniziativa, un’alleanza tra istituzioni e realtà pubbliche e private. Partner del Tour a Taranto sono stati: Giochi del Mediterraneo (Main Sponsor); Leonardo, Frecciarossa (Main Partner); Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel, Fincantieri, Renexia (Partner); AIOM, Fondazione AIRC, Fondazione AIOM-SIRM (Partner Scientifici). RAI e ANSA hanno curato la copertura mediatica con speciali dedicati.

Con Taranto, il Tour Mediterraneo Vespucci segna un'altra pagina di successo nel racconto dell’Italia che naviga nel mondo con orgoglio, storia e innovazione.