Crollo Bari, Arpa: "Nessuna traccia di amianto nei dintorni del palazzo"

Esiti negativi dalle analisi su polveri e aria

I tecnici di Arpa Puglia avevano effettuato nuovi prelievi il 3 aprile scorso, concentrandosi su due campioni di polvere raccolti da davanzali e balconi di edifici adiacenti all'area del crollo, in via De Amicis 2 e 4. Entrambi i punti di prelievo si trovavano di fronte alla zona interessata dal cedimento. Le analisi di laboratorio del Centro Amianto di Brindisi hanno escluso la presenza di fibre di amianto in entrambi i campioni.

Nello stesso giorno, l'Agenzia aveva posizionato tre filtri "a proboscide" nel cortile dell'ex scuola Carlo Del Prete, sede del Municipio 2, per monitorare la qualità dell'aria. I filtri sono rimasti attivi per circa 22 ore e anche in questo caso l'esito delle analisi è stato negativo: nessuna traccia di amianto è stata rilevata.

Controlli continui durante la rimozione delle macerie

I prelievi sono stati effettuati in condizioni statiche e dopo abbondanti piogge, fattori che avrebbero potuto influire sulla dispersione di eventuali fibre. Tuttavia, Arpa Puglia ha deciso di proseguire il monitoraggio ambientale e ripeterà le analisi in concomitanza con le operazioni di rimozione delle macerie. Questa fase, infatti, potrebbe comportare una nuova dispersione di polveri nell'aria, rendendo necessario un controllo costante per tutelare la salute pubblica.