Grottaglie, Teatro per Famiglie con “Altrimenti Arriva l’Uomo Nero”

Una serata all’insegna del divertimento e della magia del teatro aspetta le famiglie di Grottaglie domenica 13 aprile alle ore 18.30 presso il Teatro Monticello. In chiusura della rassegna di teatro dedicata alle scuole, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Puglia Culture, propone uno spettacolo pensato appositamente per coinvolgere grandi e piccini.

Sul palco, la compagnia Burambò porterà in scena “Altrimenti arriva l’Uomo Nero”, un coinvolgente spettacolo di pupazzi da tavolo scritto, diretto e interpretato da Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. Consigliato a partire dai 4 anni, lo spettacolo affronta in modo leggero e fantasioso il tema delle paure infantili.

Una storia che fa sorridere… e pensare

Protagonista è Bill, un bambino vivace dalla fervida immaginazione, spesso rimproverato dalla mamma con la classica minaccia: “Vedrai che un giorno verrà a prenderti l’Uomo Nero!”. Ma per Bill, più che una minaccia, quella figura misteriosa diventa oggetto di curiosità e immaginazione. E così, quando qualcuno bussa alla porta... comincia l’avventura!

In un susseguirsi di incontri sorprendenti e personaggi bizzarri – da Caterina, l’amica terribile, al simpatico Topo Lino, passando per il goloso Procione Assaggiatore, l’Astronave Supersonica e Jack il Ragno Peloso – lo spettacolo crea un mondo immaginifico dove la paura lascia spazio alla meraviglia.

Un appuntamento da non perdere

Un’occasione speciale per genitori, nonni, zii e bambini di condividere insieme un’esperienza culturale vivace, educativa e soprattutto divertente. L’ingresso è aperto a tutte le famiglie, per un pomeriggio di emozioni e risate.

📍 Teatro Monticello, Grottaglie

📅 Domenica 13 aprile

🕡 Ore 18.30

🔗 Info e prenotazioni: pugliaculture.it