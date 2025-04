Crollo palazzina in via De Amicis: confermata l’assenza di amianto nelle polveri

BARI - Proseguono le analisi ambientali nell’area interessata dal crollo della palazzina tra via De Amicis e via Pinto, a Bari, nei pressi dell’ex scuola Carlo Del Prete. I nuovi risultati, relativi ai rilievi effettuati tra il 3 e l’8 aprile, confermano ancora una volta l’assenza di fibre di amianto aerodisperse nelle polveri presenti in zona.

Le analisi sono condotte dalla ditta specializzata Ecotrend, incaricata dal Comune di Bari per monitorare la qualità dell’aria nell’area del cantiere. Il dato rassicurante segue una serie di controlli quotidiani, volti a garantire la sicurezza sanitaria dei residenti e degli operatori.

Resta comunque in vigore l’ordinanza sindacale che impone, a scopo precauzionale, alcune misure nelle vie limitrofe al luogo del crollo:

divieto di affacciarsi alle finestre,

obbligo di tenerle chiuse,

utilizzo di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine.

Queste disposizioni resteranno valide fino alla conclusione delle operazioni di bonifica e alla completa rimozione delle macerie.

Le vie interessate dall’ordinanza comprendono:

via Pinto,

via De Amicis (tra corso Benedetto Croce e via della Repubblica),

via Fornelli (tra via Pinto e via della Repubblica),

corso Benedetto Croce (tra via Bottalico e via Monfalcone).

Il Comune di Bari continuerà a fornire aggiornamenti puntuali sull’evoluzione dei lavori e sui risultati delle analisi ambientali.