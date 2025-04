Puglia, nel 2024 431 casi di truffe “dirette” agli anziani e oltre 18mila on line: ma il dato è sottostimato

BARI - Oltre otto casi di truffe nei confronti di anziani a settimana, che diventano quasi due al giorno se si considera che difficilmente i malfattori agiscono nel week end, quando i pensionati hanno più contatti con i parenti.E’ l’allarmante dato di un deprecabile fenomeno che è diventato purtroppo anche nella nostra regione un vero e proprio allarme sociale. Il dato riguarda la realtà pugliese del 2024, che ha registrato 431 casi “diretti” di truffe e raggiri. Se applicassimo freddamente la matematica, sarebbe 1,18 al giorno. Ovviamente, si tratta di numeri relativi solo alle denunce presentate, ma si stima che in realtà siano non meno del triplo o del quadruplo, perché spesso gli anziani tendono a non rivelare l’accaduto, per non subire la reazione a suon di rimproveri di figli e nipoti o perché temono possibili ripercussioni negative contro la loro persona o i propri cari. Così come la paura, o il rischio di perdere la propria autonomia, li induce a tenere nascoste le truffe o anche i tentativi di truffe subite.Si è conclusa oggi a Bari la Settimana Itinerante di Prevenzione e Sensibilizzazione contro le Truffe e i Raggiri agli Anziani, l’evento voluto dalla Uil Pensionati Puglia, con il patrocinio dell’INPS regionale Puglia. L'iniziativa ha registrato un appuntamento quotidiano in ogni provincia della regione, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione anziana sui rischi delle truffe e dei raggiri, promuovendo la cultura della prevenzione, ma anche di raccogliere dati e “fotografare” la situazione. Questa mattina, all'Hotel Excelsior del capoluogo, si è tenuto il convegno conclusivo con la partecipazione di esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, e numerosi pensionati e pensionate pugliesi.Come detto, nell’ultimo anno in Puglia si sono verificati 431 casi (diretti e denunciati) di truffe e raggiri. Più di una truffa al giorno. La provincia più colpita è Bari, ma il numero più alto di truffatori smascherati si registra a Brindisi. Purtroppo, il trend è in costante aumento: solo nella provincia Bat, secondo un dato diffuso dal Carabinieri la scorsa settimana, siamo già a circa 200 casi nel primo trimestre del 2025.Per quanto riguarda la casistica delle truffe online, dal report della Polizia postale del 2024 si evince che le truffe sono state 18.714, con un aumento del 15% rispetto ai 16.325 casi del 2023. Si è verificato un incremento delle somme sottratte: da 137 a 181 milioni di euro, con un giro di “affari” di oltre 200 mila euro alla settimana per ogni gruppo di truffatori.“Per contrastare e arginare questo dramma sociale – ha spiegato la segretaria generale della Uil Pensionati Puglia, Tiziana Carella - è fondamentale intervenire in chiave preventiva, attraverso la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli anziani e di coloro che se ne prendono cura.In questo tour di una settimana in tutte e sei le nostre province, la Uil Pensionati Puglia, ha messo in campo un’importante azione di sensibilizzazione e tutela per le persone anziane, fornendo loro consigli pratici e suggerimenti per affrontare i rischi legati alle truffe e ai raggiri. L’obiettivo è stato quello di rendere i partecipanti più consapevoli e pronti a riconoscere eventuali tentativi di frode e di conseguenza prevenirli. Abbiamo registrato una grande partecipazione e speriamo di aver contribuito a costruire una più solida rete di protezione sociale per i nostri anziani contro una piaga che è ormai emergenza. Il primo consiglio, però, in caso di dubbio resta quello di chiamare immediatamente le forze dell’ordine, di non aprire mai la porta di casa a persone sconosciute o comunque di accertarsi subito della loro identità”.Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Vincenzo Tedesco, presidente dell’INPS Puglia, per aver creduto e sostenuto anche quest’anno l’iniziativa, confermando l’importanza di questa azione itinerante di prevenzione. Inoltre, a nome della Uil Pensionati Puglia, la segretaria Carella ha espresso la sua gratitudine a tutti i sindaci, assessori, funzionari delle forze dell’ordine, agli esperti, ai dirigenti e ai coordinatori territoriali della Uil Pensionati Puglia, che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.La settimana di sensibilizzazione è partita il 7 aprile da Cerignola (FG), per poi proseguire l’8 aprile a Galatina (LE), il 9 aprile a Carovigno (BR), il 10 aprile con un doppio appuntamento a Massafra (TA) e Barletta (BAT) e si è conclusa oggi, venerdì 11 aprile, a Bari.