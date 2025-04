Femminicidio a Mariotto: le telecamere di casa riprendono l’omicidio di Lucia Chiapperini, uccisa dal marito con oltre 20 colpi di forbici

BITONTO – Un femminicidio atroce e premeditato si è consumato ieri mattina nella frazione di, a, dove, 75 anni, è stata brutalmente uccisa dal marito,, suo coetaneo, originario di Terlizzi. Le drammatiche fasi della lite, culminata nell’omicidio, sono state interamente riprese dalle, fornendo agli inquirenti immagini e audio agghiaccianti degli ultimi istanti di vita della donna.

Le immagini dell’orrore

Nei video acquisiti dai carabinieri e riportati nel provvedimento di arresto, si vede la donna fare ritorno in casa e iniziare un acceso diverbio con il marito. Dopo alcuni minuti, la discussione degenera: Visaggi afferra un paio di forbici appuntite e si scaglia contro la moglie, colpendola almeno 20 volte con furia cieca. Lucia ha provato a difendersi, si è divincolata, ha gridato “aiuto”, ma l’uomo ha continuato a infierire.

A rendere ancora più agghiacciante la scena, le parole pronunciate dall’uomo, registrate nitidamente dalle telecamere: “Muori, non meriti neppure compassione”, accompagnate da insulti volgari rivolti alla vittima.

La confessione e il tentato suicidio

Dopo l’omicidio, Visaggi ha chiamato il numero di emergenza, confessando il delitto e dichiarando di aver provato a togliersi la vita colpendosi al petto. All’arrivo dei militari, la scena era drammatica: il cadavere della donna giaceva nel bagno, mentre l’uomo si trovava in camera da letto, con mani e vestiti intrisi di sangue.

Un passato di liti e minacce

Secondo quanto riferito da testimoni e familiari, la coppia litigava frequentemente, soprattutto negli ultimi tempi, per motivi economici, intensificatisi dopo la morte del padre della vittima. Le tensioni erano diventate così forti da spingere Lucia a trasferirsi, pochi giorni fa, a casa di uno dei figli. A quanto pare, temeva per la propria incolumità: in un episodio recente, il marito l’avrebbe minacciata con dei coltelli, urlandole che l’avrebbe uccisa.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato quasi 13.000 euro in contanti nascosti dietro un armadio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe occultato il denaro per evitare che la moglie ne disponesse.

La comunità sotto shock

Il femminicidio ha profondamente scosso la comunità di Mariotto e dell’intera area barese. Lucia Chiapperini era una donna conosciuta e stimata, e il suo brutale assassinio rappresenta l’ennesimo tragico episodio di violenza domestica che si consuma tra le mura di casa. Ora Vincenzo Visaggi è in stato di arresto e sarà ascoltato dal magistrato nei prossimi giorni.

Un’altra vita spezzata, un’altra tragedia che lascia dolore e rabbia. E ancora una volta, il femminicidio si rivela come la punta dell’iceberg di un clima di violenza e controllo che spesso resta silenzioso fino al punto di non ritorno.