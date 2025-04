Foggia, le uova di Pasqua realizzate dalla Cioccolateria Sociale

FOGGIA - Le uova di Pasqua artigianali realizzate nel laboratorio di Cioccolateria Sociale dell’associazione di volontariato “I Diversabili Odv” di Lucera hanno un gusto speciale. Perché sono al sapore dell’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità che creano da zero un prodotto di alta fattura, con cioccolato di qualità e confezionamento personalizzato. Le uova di Pasqua e le storie di chi è impegnato a produrle sono al centro del nuovo incontro in programma venerdì 11 aprile 2025 a Foggia negli spazi della bottega “centonove/novantasei” nell’ambito dei “Venerdì in Bottega” organizzati dal consorzio di cooperative sociali Oltre/ la rete di imprese.

Libri, sapori, laboratori che hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, valorizzare le espressioni artistiche, culturali e sociali delle nostre comunità. Come i dolci realizzati nella Cioccolateria Sociale che ha sede a Lucera in piazza Murialdo 2, nata su spinta dell’associazione “I Diversabili Odv” che gestisce anche un Centro Sociale Polivalente per diversamente abili. Tutte attività che hanno il fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di ragazzi e ragazze con disabilità, sempre seguiti dalle loro famiglie che nel 1992 hanno decido di dare vita al sodalizio che punta a favorire processi di autonomia, di acquisizione di competenze, di partecipazione.

All’incontro saranno presenti: Tina Ieluzzi, vice-presidente dell’associazione I Diversabili Odv; Angela Iacovelli, operatrice Cioccolateria Sociale; Elvira Autullo, Laboratorio di Cioccolateria Sociale; Lucio Gianfrancesco, maestro cioccolatiere. Al termine della presentazione è prevista anche la degustazione delle uova di Pasqua realizzate nel Laboratorio di Cioccolateria Sociale, che si possono trovare ed acquistare a Foggia presso la bottega centonove/novantasei, che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie capaci di raccontare storie ed esperienze di riscatto ed inclusione.