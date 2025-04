Grande successo a Bari per la Deejay Ten 2025: in 8.000 al via con Linus

ph_Carlo Mogiano

BARI – Una festa di sport, musica e divertimento ha invaso oggi le strade di, dove circahanno partecipato alla seconda tappa della, la corsa non competitiva ideata dae diventata ormai un appuntamento imperdibile in tutta Italia.

Indossando le maglie firmate Radio Deejay – verdi per il percorso da 10 km e azzurre per quello da 5 km – sportivi di tutte le età hanno vissuto una mattinata all’insegna del movimento e della condivisione, con il patrocinio del Comune di Bari. A dare il via ufficiale alla corsa, alle 9.30 da Corso Vittorio Emanuele II, sono stati Linus, il sindaco Vito Leccese, l’assessore Pietro Petruzzelli e molte delle voci più amate di Radio Deejay come Matteo Curti, Diego Passoni, il Trio Medusa, Vic, Danilo da Fiumicino, Rudy Zerbi e Laura Antonini in diretta dallo Spazio Murat.

Il percorso ha regalato scorci spettacolari sui monumenti simbolo della città, come il Castello Svevo, Bari Vecchia e i suggestivi tratti del lungomare, con arrivo per tutti in Piazza del Ferrarese o nuovamente su Corso Vittorio Emanuele II, a seconda della distanza scelta.

ph_Carlo Mogiani

Per due giorni Piazza della Libertà ha ospitato il Deejay Village, il cuore pulsante dell’evento, dove i partecipanti hanno ritirato pettorali e magliette, preso parte ai riscaldamenti pre-corsa a ritmo di musica e vissuto momenti di festa grazie agli stand degli sponsor.

Dopo Torino e Bari, la Deejay Ten 2025 continuerà a Treviso il 18 maggio e si concluderà con il gran finale a Milano il 12 ottobre.

La tappa barese è stata resa possibile grazie al supporto di numerosi partner tra cui FIAT, Fulfil, New Balance, e con la collaborazione delle istituzioni locali e delle associazioni sportive Atletica Azzurra e Koass Milano.

Un'altra giornata indimenticabile, dove sport, musica e sorrisi hanno vinto su tutto.