Impresa di Jelena Ostapenko: trionfa a Stoccarda battendo la n.1 del mondo Sabalenka

FRANCESCO LOIACONO– Jelena Ostapenko firma un’impresa storica e conquista il titolo nel torneo WTA 500 di Stoccarda, superando in finale la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, con il punteggio di 6-4, 6-1.

La tennista lettone ha dominato il match con un servizio preciso e solido, aggiudicandosi il primo set grazie a una gestione lucida dei momenti chiave. Nel secondo parziale, Ostapenko ha alzato ulteriormente il livello, mettendo in mostra un rovescio fulminante, passanti incrociati spettacolari e colpi da fondo campo estremamente efficaci, chiudendo la sfida in appena un’ora e sei minuti.

Per la 26enne lettone si tratta del nono titolo WTA in carriera, e del secondo trionfo sulla terra battuta, a distanza di otto anni dal celebre successo al Roland Garros 2017.

Quella contro Sabalenka è anche la prima vittoria assoluta per Ostapenko nei confronti diretti con la bielorussa, che partiva da favorita non solo per la sua classifica, ma anche per lo stato di forma.

Con questa vittoria, Ostapenko rilancia le sue ambizioni in vista della stagione sul rosso e si conferma tra le protagoniste più temibili del circuito femminile.