Indigo Awards: la Puglia tra le stelle del design internazionale

MARTINA FRANCA - La Puglia si afferma come protagonista nel panorama internazionale del design grazie a Beyond Brothers, agenzia di branding con sede a Martina Franca, che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti all’ottava edizione dell’Indigo Design Awards 2025. Questi premi confermano come la creatività e la capacità di raccontare il territorio attraverso il branding e il design strategico possano generare valore e rendere la Puglia sempre più competitiva sui mercati globali.Beyond Brothers ha conquistato numerosi premi con Siopè, un brand che produce prodotti che esaltano le proprietà curative della natura, dall’olio EVO, idrolati e oli essenziali, realizzati con piante autoctone e olive raccolte negli uliveti più caratteristici della Puglia, tra Ostuni, Brindisi e Monopoli. Il progetto ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria “Branding for Health & Beauty”, oltre alla medaglia d’argento per “Branding for Graphic Design” e per “Branding for Food”. Anche il packaging, progettato per la linea di olio EVO, ha ricevuto un importante riconoscimento, con un altro argento nella categoria “Packaging Design for Graphic Design”.Importante anche il successo ottenuto con il progetto Digital Cultural Heritage Puglia Skills Lab, realizzato per il Distretto produttivo “Puglia Creativa”. Questo programma, che ha ricevuto due medaglie di bronzo per le categorie “Branding for Graphic Design” e “Branding for Services – Other”, è incentrato sulla digitalizzazione e il potenziamento delle competenze nel settore culturale. Nasce con l’obiettivo di supportare archivi, biblioteche, mediateche, musei e parchi archeologici pugliesi, creando un ecosistema innovativo e connesso che favorisca il trasferimento di competenze e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore.Questi successi dimostrano come un approccio strategico alla comunicazione possa trasformare il patrimonio territoriale in un valore riconosciuto a livello internazionale. Beyond Brothers, attraverso il branding e il design, non solo promuove le eccellenze pugliesi, ma contribuisce anche a consolidare la presenza della regione in un contesto globale, dimostrando che l’identità locale, se ben raccontata, può diventare un asset competitivo sui mercati internazionali.