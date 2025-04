Londra celebra l'astronauta Maurizio Cheli

LONDRA - La recente investitura dell’astronauta e imprenditore Maurizio Cheli presso la University of West London (UWL) ha rappresentato un momento di altissimo profilo per il mondo accademico e culturale europeo.L’evento, ideato e curato dal Lord Byron College, prestigiosa scuola di lingue di Bari, ha celebrato una delle figure più brillanti dell’eccellenza italiana davanti a un pubblico internazionale e numeroso nella prestigiosa sede londinese.Un’organizzazione italiana, un’accoglienza britannica. Il Lord Byron College ringrazia sentitamente il Professor Peter John CBE, Chancellor della UWL, e il Dr. James Edmunds, Preside del London Geller College of Hospitality and Tourism, per la calorosa accoglienza riservata alla delegazione italiana. Un momento particolarmente significativo è stato il pranzo ufficiale all’Oxford and Cambridge Club, offerto da Peter John in onore degli ospiti pugliesi, in un clima di stima, eleganza e dialogo.Il clou della cerimonia è stato l’appassionante dialogo tra Maurizio Cheli e John Duane Credico, Academic Manager del Lord Byron College. L’intervista, intensa e autentica, ha emozionato il pubblico, restituendo tutta la forza visionaria e umana dell’esperienza di un astronauta.A suggello dell’incontro, è stata presentata la versione inglese del libro autobiografico di Cheli, “Tutto in un istante”, tradotto con professionalità e diligenza dai dirigenti del Lord Byron College. L’opera, andata letteralmente a ruba al termine della cerimonia, ha segnato il successo straordinario dell’iniziativa, confermando l’interesse e la qualità culturale dell’evento.A testimoniare il respiro internazionale della manifestazione, erano presenti i rappresentanti ufficiali di Cambridge English, Dr Vittorio De Paola, Senior Business Development Manager per l’Italia e Dr Catherine Lloyd, Direttrice per il Regno Unito e l’Europa, che hanno riaffermato il riconoscimento globale delle certificazioni linguistiche. La loro partecipazione ha rafforzato il legame storico con il Lord Byron College, centro di eccellenza Cambridge per la formazione linguistica in Italia e in Europa.La Regione Puglia ha preso parte con una qualificata delegazione istituzionale e imprenditoriale, guidata dalla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, direttrice dello sviluppo economico della Regione, accompagnata da esponenti della ricerca, dell’economia e del mondo bancario, tra cui la dott.ssa Simona Pantaleo (Banca BPM), il prof. Paolo D’Ambrosio, la dott.ssa Carmela Plantamura, il dott. Nicola Sciannameo, le insegnanti del Lord Byron College Antoniette Sallustio, Alexandra De Meo e Maria Rosaria Mosco presenti a Londra in rappresentanza dell’impegno didattico e formativo dell’istituto.Durante il soggiorno, la delegazione del Lord Byron College è stata ricevuta dal nuovo Sindaco di Westminster, Robert Rigby, di confessione cattolica romana e recentemente insignito da Papa Francesco del titolo di Cavaliere Papale. L’incontro, svoltosi nella sede istituzionale di City Hall, si è rivelato particolarmente significativo sul piano simbolico e umano.Nel corso del colloquio, il Prof. Andrew Paolillo, Direttore del Lord Byron College, ha presentato al Sindaco un omaggio iconico e lo ha invitato ufficialmente a visitare Bari. Il Sindaco, con garbo e quasi scusandosi, ha domandato:“Dov’è Bari?”.Con tono accogliente e un sorriso pieno di significato, Paolillo ha risposto:“Venite a vedere.” Un invito semplice e potente, già usato in passato dallo stesso direttore in circostanze simili: un’espressione che sottolinea come le relazioni umane, se non coltivate nel tempo, possano svanire—ma se riattivate con passione e visione, possano costruire ponti duraturi tra territori, istituzioni e culture.