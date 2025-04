Martina Franca, Inaugurazione della rassegna culturale “E fu sera e fu mattina - l’Universo biblico in 40 atti”

MARTINA FRANCA - Mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca (Piazza Roma), si terrà la conferenza stampa di presentazione e inaugurazione della rassegna culturale. Questo evento, organizzato dalla Fondazione Caracciolo De Sangro, dall'Aps Liberuomo e dall'Associazione Culturale Incontri, con il supporto del Comune di Martina Franca e numerosi sponsor locali, avrà luogo dal 5 marzo al 13 aprile 2025 in diversi luoghi della città.

La rassegna si propone di esplorare l'universo biblico attraverso una serie di eventi culturali di ampio respiro, in un percorso che abbraccia la letteratura, le arti, la musica, il sociale e i rapporti interculturali e interreligiosi. Un’occasione unica per vivere una serie di iniziative che pongono l'accento sul dialogo fra culture, religioni e filosofie, con una visione laica e interculturale che attraversa il periodo quaresimale, dalla fine delle festività di Carnevale alla Pasqua.

Un calendario ricco di eventi

La rassegna si articola in una varietà di appuntamenti tematici. Un ampio calendario di presentazioni di libri esplorerà nuove uscite editoriali incentrate sui temi religiosi, storici e artistici. In particolare, si terranno convegni storici e archeologici, con un focus sulla tutela e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, tra cui il recupero del Conservatorio di Santa Maria della Misericordia (Le Monacelle) di Martina Franca, sede della Fondazione Caracciolo.

Nel programma anche spettacoli teatrali al Teatro Comunale Cappelli, al Frantoio Rosso Ipogeo e al Teatro Nuovo, con le esibizioni dei noti attori Ettore Bassi e Gianni Ciardo, che regaleranno al pubblico momenti di arte e spettacolo, così come le compagnie teatrali Artù e il Borgo delle Arti. Non mancheranno incontri con le scuole locali, con uno spettacolo teatrale dedicato ai Caracciolo, duchi di Martina e conti di Buccino, messo in scena da una scuola di Buccino (Salerno).

Un altro momento importante sarà la Celebrazione del Dantedì nazionale, che avrà luogo il 25 marzo, in memoria del grande poeta italiano Dante Alighieri.

Musica e arte per tutti

I concerti saranno un altro fiore all'occhiello della rassegna, con esibizioni in diverse chiese della città da parte della violinista Didi Tartari e della pianista Claudia Fidanzi. Inoltre, la Corale Ecumenica Anna Sinigaglia di Bari e il Coro Polifonico Odegitria di Locorotondo arricchiranno il programma musicale.

Parallelamente, nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Martina Franca, sarà allestita una mostra d'arte contemporanea dal titolo “Dialoghi nel tempo”, curata da Miguel Gomez e Michela Baratusse. La mostra ospiterà opere di numerosi artisti del Novecento.

Letture bibliche e spiritualità

Durante tutta la durata della rassegna, sarà possibile partecipare alle letture bibliche quotidiane, commentate e recitate dal professor Gianni Lenti, nella suggestiva chiesa del Conservatorio di Santa Maria della Misericordia (Le Monacelle). Queste letture offriranno un’opportunità unica di riflessione spirituale in un contesto di grande valore storico e culturale.

Un richiamo alla spiritualità dell'Anno Giubilare

Un altro elemento di particolare rilevanza sarà la giornata dedicata agli Itinerari Martiniani, che uniscono la Basilica di San Martino di Tours in Francia, la Basilica Pontificia di San Martino in Martina Franca, la Chiesa Madre di Taviano e l'antichissima chiesa di San Martino in Bari Vecchia, nell’ambito dell’Anno Giubilare.

Durante la conferenza stampa di mercoledì 5 marzo, verrà distribuito il calendario completo degli eventi, che sarà disponibile anche online e sulle pagine social degli organizzatori.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito della Fondazione Caracciolo De Sangro (https://www.fondazionecaracciolodesangromartinaf.com/) e seguire le pagine social di @apsliberuomo.