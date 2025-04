Movida fuori controllo in Via Abbrescia: “È il Far West”. Residenti denunciano il fallimento del patto di autoregolamentazione

Lo sfogo del Comitato Salvaguardia Zona Umbertino dopo l’ennesimo sabato notte caotico. I cittadini: “Ogni commento è superfluo”

BARI - “Ogni commento è superfluo. Palese fallimento del codice di autoregolamentazione. Si ritorna al Fra West.” È questo lo sfogo amaro pubblicato nelle scorse ore sulla pagina Facebook del Comitato Salvaguardia Zona Umbertino, accompagnato da una foto scattata in Via Abbrescia sabato notte, intorno alle 2:30. L’immagine, ormai familiare a chi vive nel quartiere, mostra l’ennesima scena di caos e assembramenti notturni, tra schiamazzi, musica ad alto volume e degrado urbano.

Il patto disatteso

Al centro della polemica, ancora una volta, c’è la mancata applicazione del codice di autoregolamentazione sottoscritto nei mesi scorsi da parte dei gestori dei locali della zona. Un patto nato per regolare la movida nel cuore del quartiere Umbertino, in risposta alle continue segnalazioni dei residenti, stanchi di notti insonni, sporcizia e disturbo alla quiete pubblica.

Il comitato lamenta l’inefficacia degli impegni presi, accusando alcuni esercizi di non rispettare gli orari, di non contenere i volumi e di non garantire la sicurezza e la pulizia degli spazi antistanti ai locali.

La rabbia dei cittadini

“Siamo punto e a capo,” scrivono i residenti. “Le promesse sono state disattese, e ogni fine settimana la situazione peggiora. Il codice di autoregolamentazione si è rivelato una foglia di fico.” Il tono dello sfogo è chiaro: si percepisce un forte senso di abbandono e frustrazione, con la richiesta – sempre più pressante – di interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine.

Le richieste: più controlli e rispetto delle regole

Il Comitato chiede un rafforzamento dei controlli notturni, sanzioni reali per chi viola il patto e, se necessario, la revoca delle autorizzazioni per i locali recidivi. “La libertà di fare impresa non può calpestare il diritto al riposo e alla vivibilità del quartiere,” si legge ancora nel post.

Un equilibrio difficile

Il tema della movida e della convivenza tra attività economiche e residenti è sempre più attuale in molte città italiane, e Bari non fa eccezione. Trovare un equilibrio tra il diritto al divertimento e quello alla quiete è una sfida che richiede ascolto, responsabilità e soprattutto un’applicazione coerente delle regole.

Nel frattempo, in Via Abbrescia, la notte continua a fare rumore.