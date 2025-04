Nico Cann, online il video del nuovo singolo ''Light Over The Ridge''

''Penso che ogni parola sia arrivata al suo posto in modo così fluido perché Light Over The Ridge racchiude il mio bisogno fondamentale di "vincere", la mia costante ricerca di un modo per realizzare i miei sogni e le mie aspirazioni''. Con queste parole Nico Cann, racconta il nuovo viaggio musicale che porta il nome di ''Light Over The Ridge'', disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

''Il concetto del titolo della canzone è il risultato di un dipinto che ho realizzato raffigurante una possente cresta di montagna con un raggio di luce che proveniva da dietro - spiega. La cresta simboleggia una linea di attraversamento, un muro metafisico dietro cui giacciono i tuoi sogni e le tue aspirazioni''.

Nato a Milano, Nico Cann è un artista che ha scelto Londra come suo luogo di formazione ed esordio sulla scena musicale. Compone musica in lingua inglese che abbraccia influenze rock senza tempo a un sound contemporaneo e sperimentale. Le sue liriche introspettive e il suo suono ricco e avvolgente catturano il viaggio universale che ognuno di noi compie dall’adolescenza all’età adulta. Con il suo progetto di debutto “Silver Lining” Nico Cann mescola temi più leggeri e luminosi a esperienze più scure e sofferte, all’interno di un paesaggio sonoro immersivo che risuona attraverso le generazioni.