PD Puglia: "Bocciato al Senato emendamento compartecipazione famiglie prestazioni sociali"

BARI - Il Partito Democratico Puglia esprime la mia più viva soddisfazione per la bocciatura dell'emendamento del centrodestra al Senato, che prevedeva la compartecipazione economica delle famiglie per le prestazioni sociali non più coperte dal Sistema sanitario nazionale.Questo emendamento era un tentativo di scaricare le responsabilità dello Stato sulle spalle delle famiglie, dopo la sentenza della Cassazione dello scorso dicembre. La sua approvazione avrebbe comportato la destrutturazione della funzione pubblica della sanità, mettendo a rischio la salute e il benessere dei cittadini pugliesi e del resto del Paese.La bocciatura di questo emendamento è un successo per la tutela dei diritti dei cittadini e per la difesa del Sistema sanitario nazionale. Il Partito Democratico Puglia continuerà a lavorare per garantire la universalità e la gratuità dei servizi sanitari, e per tutelare i diritti dei cittadini più vulnerabili. Lo dichiarano Domenico De Santis Segretario del Partito Democratico Puglia e Francesco Paolicelli Consigliere regionale PD Puglia.