Perseguita l'ex convivente: arrestato un 41enne a Turi

TURI – Un 41enne diè stato arrestato venerdì scorso aper aver perseguitato la sua ex convivente. L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze, si è presentato a casa della donna con l’intento di cercare di recuperare una relazione ormai terminata, ma la sua visita si è trasformata in una serie di minacce e offese.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando l’uomo, in evidente stato alterato, ha cercato di entrare in contatto con la donna. Non riuscendo a ottenere la risposta sperata, ha cominciato a minacciare e offendere sia lei che i membri della sua famiglia. Preoccupata per la situazione, la donna ha immediatamente chiamato i Carabinieri.

I militari sono intervenuti prontamente sul posto cercando di calmare l'uomo, che, però, dopo aver accennato a una momentanea allontananza, è tornato poco dopo, continuando ad aggredire verbalmente la vittima e a fare ulteriori minacce. In risposta alla gravità della situazione, una seconda pattuglia di Carabinieri è stata inviata a supporto della prima. Questo intervento coordinato ha permesso di bloccare il 41enne e arrestarlo.

L’uomo è stato quindi condotto in caserma e posto agli arresti, accusato di stalking e minacce. La vicenda si aggiunge a una lunga lista di casi di violenza psicologica che purtroppo continuano a verificarsi, confermando l'importanza di denunciare tempestivamente qualsiasi forma di abuso.

Il fatto ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Turi e nelle zone limitrofe, evidenziando ancora una volta il rischio rappresentato da comportamenti ossessivi e violenti in ambito familiare e affettivo. La donna, supportata dalle forze dell'ordine, ha potuto finalmente liberarsi dall'incubo delle minacce, ma l’incidente rimane un monito sulla necessità di un impegno costante per contrastare le violenze domestiche e il femminicidio.