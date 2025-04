Solenne Via Crucis a Taranto nella V Domenica di Quaresima

BARI - Domenica, in occasione della, si terrà inla, organizzata dall’e presieduta dal

Il programma della celebrazione

🔹 Ore 17:30 – Intronizzazione della Sacra Effige della Beata Vergine Addolorata ai piedi del Crocifisso.

🔹 Ore 19:30 – Solenne Adorazione della Croce, con i Confratelli in abito di Rito e a piedi scalzi, che hanno partecipato alle solenni Quarantore. La funzione si concluderà con la processione di rientro nella Chiesa del Carmine.

Alla celebrazione prenderanno parte anche:

✔ Le Consorelle dell’Arciconfraternita,

✔ Il gruppo Scout TA5,

✔ L’Azione Cattolica e il Catechismo parrocchiale,

✔ Il Gruppo M.A.S.C.I. TA4 e l’O.E.S.S.G. Delegazione di Taranto.

🎶 Servizio liturgico musicale:

Coro diretto da don Fabio Massimillo con all’organo il M° Pier Luigi Lippolis .

Esecuzione delle Marce funebri a cura del Complesso bandistico “G. Chimienti” della città di Montemesola, diretto dal M° Lorenzo De Felice.

📌 In caso di maltempo, la celebrazione si terrà all’interno della Chiesa del Carmine e sarà riservata esclusivamente ai Confratelli e alle Consorelle in abito di Rito.

Altri appuntamenti della Settimana di Passione

📆 Mercoledì 9 aprile – Venerazione della Beata Vergine Addolorata

🕢 Ore 19:30 – Momento di riflessione e preghiera nella Chiesa del Carmine.

📆 Giovedì 10 aprile – Liturgia Stazionale

🕕 Ore 18:00 – Partenza dalla Chiesa del Carmine verso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto (Marispedal), attraversando:

➡ Via D'Aquino

➡ Piazza Maria Immacolata

➡ Via Mignogna

➡ Via Viola

➡ Via Pupino

🕡 Ore 18:30 – Momento di preghiera comunitaria presso il Centro Ospedaliero Militare. Seguirà il rientro in processione lungo lo stesso percorso.

🎶 Anche in questa occasione sarà presente il Complesso bandistico “G. Chimienti”, accompagnando la processione con brani sacri.

Un'occasione di grande raccoglimento spirituale e di preparazione alla Settimana Santa, nel segno della tradizione e della devozione popolare.