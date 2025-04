Terremoto di magnitudo 3.8 nel Gargano: scossa avvertita in Puglia e Basilicata

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto coordinate geografiche 41.9612° di latitudine e 15.5260° di longitudine, con una profondità di 6 km.



La scossa è stata avvertita distintamente in gran parte della provincia di Foggia, specialmente nel Gargano e nei comuni dell’Alto Tavoliere, ma segnalazioni sono arrivate anche dalla città di Foggia e persino da Melfi, in Basilicata.



Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma l’evento ha generato preoccupazione tra i residenti, soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro. Protezione Civile e autorità locali monitorano la situazione.



ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nella notte tra lunedì 31 marzo e martedì 1° aprile alle ore 3:30 sul promontorio del Gargano. L’epicentro è stato localizzato in mare, a Torre Mileto, tra San Nicandro Garganico e Lesina, a circa 14 e 18 km dai due comuni pugliesi, non lontano dalle Isole Tremiti.