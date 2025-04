Tragedia nel Brindisino: 39enne perde la vita in un incidente sulla litoranea di Fasano

SAVELLETRI DI FASANO - Un altro drammatico incidente stradale ha scosso la Puglia: un uomo diè morto nelle scorse ore sul, in provincia di Brindisi, nei pressi degli

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, finendo fuori strada. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Fasano, prontamente intervenuta sul posto.

Nonostante i tempestivi soccorsi, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: l’uomo è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate.

Con questa nuova tragedia, sale a cinque il numero delle vittime per incidenti stradali in Puglia nella sola giornata odierna. Poco dopo le 2:00 della notte scorsa, infatti, quattro giovani hanno perso la vita in un terribile schianto sulla provinciale 110 tra Lizzano e Faggiano, nel Tarantino, a bordo di una Fiat Idea finita contro un albero d’ulivo.

Una giornata nera per le strade pugliesi, che riaccende i riflettori sulla necessità di rafforzare la prevenzione e la sicurezza stradale.