Andria, sopralluogo dell’assessore Ciliento nei cantieri del Grande Progetto Ferrotramviaria: “Un’opera strategica per la città e il territorio”

ANDRIA - Nuovo sopralluogo questa mattina ad Andria per l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, nei cantieri del Grande Progetto di Ferrotramviaria per l’interramento dei binari lungo la tratta ferroviaria Bari-Barletta.

L’intervento, uno dei più importanti nel panorama delle infrastrutture ferroviarie del Nord Barese, ha vissuto negli ultimi quattro anni un percorso articolato, segnato da ostacoli tecnici e imprevisti. Oggi, tuttavia, i lavori stanno proseguendo con rinnovato slancio e concretezza.

«Abbiamo visitato la nuova stazione centrale, ormai in fase avanzata di realizzazione, insieme ai cantieri e agli scavi che si sono trasformati in rotatorie, nuove strade e binari interrati», ha dichiarato l’assessore Ciliento al termine dell’ispezione. «Una volta conclusi i lavori, la città di Andria vedrà ricucite molte delle sue aree urbane, con una viabilità completamente rinnovata e benefici evidenti per il traffico cittadino. A seguire, l’elettrificazione della linea permetterà la ripresa della circolazione ferroviaria. Ringrazio i cittadini per la pazienza e la capacità di affrontare i disagi legati al cantiere, e ringrazio il Comune, Ferrotramviaria e l’impresa esecutrice per il dialogo continuo che ci ha permesso di proseguire in questa importante opera».

Al sopralluogo hanno preso parte anche il capo Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonacci, e la dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Irene Di Tria. Presenti anche la consigliera regionale Grazia Di Bari, la sindaca di Andria Giovanna Bruno con una delegazione della Giunta comunale e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Vurchio.

Per Ferrotramviaria erano presenti il direttore generale Massimo Nitti e il dirigente del Settore Affari generali, legale e investimenti, Pio Fabietti. A rappresentare il Consorzio Integra, l’ingegnere Maurizio Benucci, affiancato dai collaboratori tecnici e dagli operai impegnati quotidianamente sul campo.

Il progetto di interramento rappresenta un passaggio fondamentale per la modernizzazione del sistema di trasporto locale, oltre che un’occasione di riqualificazione urbana e ambientale per la città di Andria. L’intervento punta a migliorare non solo l’efficienza della mobilità ma anche la qualità della vita dei cittadini, riconnettendo spazi urbani oggi separati dalla ferrovia.