ROMA - Trionfo del golf: gli Italian Golf Awards 2025 illuminano Roma Domenica 31 marzo, il Golf Club Parco di Roma è diventato il cuore pulsante del golf italiano con la nuova edizione degli Italian Golf Awards 2024/2025. L’evento, che ha attirato più di mille persone, ha trasformato il prestigioso circolo capitolino in un luogo di festa e riconoscimento per i talenti e le personalità che hanno fatto grande questo sport in Italia.

A guidare il galà di premiazione sono stati Donato Ala, mente creativa dietro l’iniziativa, e Alberto Caccia, noto giornalista sportivo. Insieme hanno premiato i protagonisti di un anno straordinario per il golf nazionale. Tra i momenti più attesi, l’assegnazione del titolo di "Personaggio dell’Anno" a Prisca Taruffi. Ex campionessa di rally, con un passato glorioso che l’ha vista trionfare in Italia e sfiorare il titolo europeo nel 1989, Prisca ha conquistato il pubblico anche come golfista e ideatrice della "Volpe

Argentata Invitational", torneo dedicato al padre Piero Taruffi, icona dell’automobilismo. Un altro applauso caloroso ha accolto Carlo Scatena, premiato con il "Premio alla Carriera" per il suo lungo e appassionato impegno come presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Golf. La serata ha reso omaggio anche a chi ha raccontato il golf al grande pubblico: i giornalisti Nicola Pomponi, Silvio Grappasonni, Michele Gallerani e Sauro Legramandi, firme di Sky e Mediaset, insieme a Roberta Nardi e Cristiano Peconi, che hanno brillato nella comunicazione dell’evento.

Non sono mancati riconoscimenti istituzionali e internazionali. Stella Coppi, numero due della Federazione Italiana Golf, e Antonio Gazzellone, fresco di nomina alla guida del Comitato Regionale FIG Lazio, hanno ricevuto premi per il loro contributo. Sul fronte internazionale, Nanthasiri Ronnasiri, direttrice dell’Ente Turismo Thailandese, e l’ambasciatore dell’Oman in Italia, HH Al Sayyid Nazar bin Al Julanda bin Majid Al Said, con il consigliere Haitham Almaalam, hanno portato un tocco globale alla serata.

Spazio anche alla mente dietro il successo sportivo: Nicoletta Romanazzi, mental coach, è stata celebrata per il suo lavoro sulla preparazione psicologica, un elemento sempre più decisivo nel golf moderno.

La giornata era iniziata con una gara shotgun da 9 buche, che ha visto partecipare anche Fausto Pizzi, ex stella di Inter e Napoli. Tra il pubblico e i premiati, un mix di celebrità e professionisti: dall’imprenditore Gabriele Morabito (Sky Limit) alle attrici Elisa Forte e Maria Sofia Palmieri, passando per lo chef Piero Bommaro, il cantante Gabriele Versaci, la scrittrice Simona Marafioti, l’hairstylist Alessio Giustini e la giornalista Maria Romana Barraco.

Il gran finale? Una foto collettiva con oltre 40 premiati, un’immagine che racchiude lo spirito di una giornata indimenticabile per il golf tricolore.