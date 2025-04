Baschirotto salva il Lecce: 1-1 contro il Venezia nello scontro salvezza

PIERO CHIMENTI - Finisce in parità lo scontro diretto traal Via del Mare, valido per la lotta salvezza:il risultato finale, con un punto prezioso per entrambe le squadre ma che lascia qualche rimpianto in casa giallorossa.

Dopo un primo tempo giocato a ritmi elevati, la gara si sblocca nella ripresa, ma non nel modo sperato dai salentini. Al 52’, infatti, è Gallo a firmare, suo malgrado, l’autogol che porta in vantaggio il Venezia: nel tentativo di anticipare Gytkjær, il difensore del Lecce devia la palla nella propria porta, beffando Falcone per lo 0-1 lagunare.

Il pareggio arriva tredici minuti dopo e porta la firma del capitano: al 65’, Baschirotto svetta su calcio d’angolo battuto da Helgason e di testa batte Radu, siglando la sua prima rete stagionale.

Da quel momento il Lecce prende coraggio e va vicino al colpo grosso: Kristović colpisce un palo, mentre nel finale è ancora Baschirotto a rendersi pericoloso, ma il portiere Radu si oppone con un grande intervento, negando la doppietta al difensore e la vittoria ai padroni di casa.

Un pareggio che smuove la classifica e mantiene vivo il duello salvezza, con il Lecce che può però contare sullo spirito del suo capitano e sulla spinta del suo pubblico per continuare a lottare fino alla fine.