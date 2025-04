Unisalento: scomparsa la professoressa Monica Mc Britton

L’Università del Salento annuncia con profondo dolore la scomparsa improvvisa della professoressa Monica Mc Britton, stimata docente di Diritto del Lavoro, già Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dal 2013 al 2022 e voce autorevole nel panorama del diritto del lavoro italiano.

Punto di riferimento per intere generazioni di studenti, studentesse, colleghi e colleghe, la professoressa Mc Britton ha rappresentato un esempio di impegno accademico e civile, distinguendosi per la sua inesauribile dedizione alla tutela dei diritti dei più deboli e dei lavoratori meno garantiti. La sua azione, sempre appassionata e rigorosa, ha lasciato un segno profondo nella comunità universitaria e oltre.

“La morte della professoressa Mc Britton ci lascia sgomenti – ha dichiarato il Rettore dell’Università del Salento, prof. Fabio Pollice – perché con lei questo Ateneo ha scritto pagine bellissime di partecipazione e condivisione che non potranno essere dimenticate. Il suo impegno per la promozione della parità di genere, portato avanti con determinazione durante quasi un decennio di presidenza del CUG, è stato un esempio alto di passione civile e fiducia incrollabile nella democrazia. Questa è l’eredità più nobile che lascia alla nostra comunità”.

La professoressa Mc Britton ha partecipato attivamente a numerosi progetti di ricerca di rilievo internazionale e nazionale. Tra questi, è stata componente del gruppo di ricerca del progetto “Nueva políticas jurídicas para el cambio migratorio” dell’Università di Granada, del progetto “Caronte best practices” del Dipartimento di Scienze Giuridiche di UniSalento, e membro del comitato scientifico della rivista Modulema. Dal dicembre 2019, era professoressa di II fascia in Diritto del Lavoro e faceva parte del Collegio di Dottorato in Diritto e Sostenibilità.

Aveva inoltre ricoperto ruoli di rilievo in iniziative di carattere sociale e istituzionale, come componente della Cabina di regia del progetto regionale Telelab e della Consulta regionale per l’Integrazione degli Immigrati della Regione Puglia, testimoniando un impegno costante nella difesa dei diritti umani e sociali.

In segno di lutto e raccoglimento, nella giornata di oggi, 23 aprile, tutte le lezioni presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche saranno precedute da un minuto di silenzio.

I funerali si terranno giovedì a Bari.

La comunità accademica si stringe nel ricordo di una donna che ha fatto della giustizia sociale la sua missione di vita, e che continuerà a vivere nel cuore e nel lavoro di chi ha avuto l’onore di conoscerla.