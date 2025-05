Amministrative Taranto: il Partito Democratico presenta i suoi candidati

TARANTO - Martedì 13 maggio, alle ore 19:30, le Terrazze Nautilus di Viale Virgilio a Taranto ospiteranno la presentazione ufficiale dei candidati del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative. Sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, pensato per raccontare visioni, priorità e impegni per il futuro della città e dell’intera provincia.All’evento prenderanno parte il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il deputato Ubaldo Pagano, la segretaria provinciale Anna Filippetti e il segretario cittadino Giuseppe Tursi. Insieme a loro ci saranno Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca e candidato alla presidenza della Provincia di Taranto, e Piero Bitetti, candidato sindaco del capoluogo ionico.Una serata pensata per ribadire la centralità della buona politica, quella che si costruisce dal basso, ascolta i territori e si mette al servizio delle comunità. Taranto ha bisogno di un progetto serio e credibile. Il Partito Democratico è pronto a fare la sua parte.