Bandiere Blu 2025: L’Italia ne conquista ancora di più. In Puglia ora sono 27 le località premiate

– Cresce il numero delle Bandiere Blu in Italia, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dallaalle località costiere che si distinguono per la qualità ambientale delle acque, la gestione sostenibile del territorio, la sicurezza e i servizi turistici. Quest’anno sono(erano 236 nel 2024), insieme a(in aumento rispetto agli 81 dell’anno scorso), per un totale di, ovvero

La Puglia tra le protagoniste

Brilla la Puglia, che sale a 27 riconoscimenti, con tre nuovi ingressi: Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano. Si conferma così tra le regioni italiane più virtuose, seguita dalla Liguria che, nonostante perda una bandiera, mantiene il primato con 33 località, e dalla Calabria con 23 bandiere blu, grazie a tre nuovi ingressi.

Le 27 località premiate in Puglia sono:

Provincia di Foggia: Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta

Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie

Bari: Polignano a Mare, Monopoli

Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno

Lecce: Lecce, Melendugno, Castro, Castrignano del Capo, Patù, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò

Taranto: Ginosa, Castellaneta, Leporano, Maruggio, Manduria, Pulsano

Premiazione al CNR di Roma

La cerimonia ufficiale si è svolta questa mattina presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Roma, alla presenza dei sindaci dei comuni premiati. Il riconoscimento viene attribuito sulla base di 32 criteri aggiornati periodicamente, tra cui: qualità delle acque, efficienza dei depuratori, gestione dei rifiuti, accessibilità, sicurezza, arredo urbano, mobilità sostenibile e iniziative ambientali.

Focus sostenibilità: il nuovo triennio 2025–2027

“Quest’anno abbiamo chiesto ai Comuni di presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità per il triennio 2025-2027”, ha spiegato Claudio Mazza, presidente di FEE Italia. Gli obiettivi chiave individuati sono: mobilità sostenibile, comunità sostenibili, tutela della vita sulla terra e sott’acqua, e lotta al cambiamento climatico.

Nuovi ingressi e uscite

Tra i 15 nuovi Comuni premiati figurano: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati e Corigliano Rossano (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina e Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana).

Cinque i Comuni esclusi dal riconoscimento rispetto all'anno precedente: Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica e Lipari (Sicilia).