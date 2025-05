Bari, Bellomo (FI): “Bene Nicola Decaro, suo passo indietro va due volte nella direzione giusta”

– “Meglio tardi che mai.” Così il deputato di Forza Italia, componente della Commissione Giustizia della Camera, commenta il ritiro della candidatura dia rettore dell’Università degli Studi di Bari, che ha deciso di sostenere il professor

“La decisione di Nicola Decaro – dichiara Bellomo – va due volte nella direzione giusta. Non solo sgombra finalmente il campo da un familismo istituzionale che appariva inquietante anche solo in ipotesi, ma rilancia la candidatura di un nome di assoluto valore: il miglior rettore possibile”.

Bellomo non risparmia però critiche all'ex sindaco e fratello del candidato ritirato, Antonio Decaro: “Rimane l’increscioso comportamento di Antonio Decaro, che non ha ritenuto doveroso evitare di scendere in campo a sostegno del fratello. Un agire che, anche da sinistra, è stato giudicato anomalo e inopportuno, soprattutto sotto il profilo della trasparenza”.

E conclude con una nota amara ma costruttiva: “Non ho mai avuto fiducia nella dimensione etica di Antonio Decaro, ma confidavo in quella di Nicola. Il suo passo indietro, seppur tardivo, è in realtà un passo avanti”.