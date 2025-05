Basket: l'Armani Milano vince 100-72 contro lo Scafati al Mediolanum Forum di Assago

Olimpia Milano Fb





Nel terzo quarto Shields regala il 56-42 ai meneghini e con Flaccadori l’ Armani trionfa 77-52 in questo quarto. Nel quarto quarto Ricci allunga 93-65 per i milanesi e con Mirotic l’ Armani vince 100-72 la partita. Migliori marcatori nei lombardi Nebo 12 punti e Flaccadori 11 e nei campani Miaschi 19 punti e Cinciarini 10. L’ Armani Milano conclude la fase regolare del campionato al quinto posto in classifica con 40 punti e sfiderà nei quarti di finale dei Play Off Scudetto il Trento. Lo Scafati termina questo torneo all’ ultimo posto con 12 punti insieme al Pistoia e retrocede in A/2 con i toscani.

- L’Armani Milano vince 100-72 contro lo Scafati al “Mediolanum Forum”di Assago in A/1 di basket. Nel primo quarto Causeur porta in vantaggio i lombardi 16-13 e con Bolmaro l’ Armani riesce a prevalere 23-22 sui campani in questa fase di gara. Nel secondo quarto Bortolani con una tripla concretizza il 32-24 dei milanesi e il canestro di Diop permette ai lombardi di imporsi 50-39 sullo Scafati in questa parte del match.