Serie A, il Venezia batte la Fiorentina e scavalca il Lecce: salvezza ancora tutta da decidere

FRANCESCO LOIACONO – Il Venezia vince una sfida cruciale per la lotta salvezza e supera il Lecce in classifica, guadagnando tre punti fondamentali nel 2-1 inflitto alla Fiorentina allo stadio “Pier Luigi Penzo”, nella trentaseiesima giornata di Serie A.

Con questa vittoria, i lagunari salgono a 29 punti, piazzandosi quartultimi, un punto sopra Lecce ed Empoli, entrambi fermi a 28. La corsa salvezza, a due giornate dal termine, è più aperta che mai.

La partita: un Venezia concreto, Fiorentina sorpresa

Dopo un primo tempo equilibrato, il match si sblocca nella ripresa. Al 15’ del secondo tempo il Venezia trova il vantaggio con Candè, che finalizza di destro su assist preciso di Kike Perez. Passano pochi minuti e al 23’ arriva il raddoppio dei padroni di casa: Oristanio segna di testa su cross perfetto di Zerbin, portando il punteggio sul 2-0.

La Fiorentina reagisce e riesce ad accorciare le distanze al 32’ con una bella conclusione mancina di Mandragora, ma non basta: il Venezia resiste e porta a casa tre punti d’oro.

I viola, fermi a 59 punti, si confermano al nono posto, in corsa per l’Europa ma ormai lontani dalla zona Champions.

Il Lecce ora deve vincere

La situazione si fa delicata per il Lecce, che dopo i risultati odierni scivola in terzultima posizione, a pari punti con l’Empoli. I salentini, ora costretti a rincorrere, affronteranno il Torino domenica 18 maggio alle ore 15 al “Via del Mare”, in una gara che si preannuncia decisiva per continuare a sperare nella salvezza.

Con due giornate alla fine, il margine d’errore si azzera. E per Lecce, Venezia ed Empoli ogni punto può valere la permanenza in Serie A.