Brindisi, nasce il "Polo dei Valori"

Un appello collettivo che si contrappone al male dilagante che mina alla radice la coesione sociale, alimentando odio, rabbia, indifferenza e divisioni anche nelle generazioni più giovani.



Il Polo dei Valori nasce proprio per reagire a questa deriva, unendo le forze positive del territorio in una rete attiva, concreta e partecipata.



Non un semplice evento, ma l’inizio di un percorso condiviso, volto a costruire alleanze educative, sociali e culturali per un futuro più giusto e umano.



Relatori dell’incontro, aperto anche alla stampa e introdotto dai saluti della Dirigente dell'Istituto accogliente, la dott.ssa Irene Esposito, saranno - insieme alle promotrici dell'iniziativa - il dott. Antonio De Donno già Procuratore Capo della Repubblica Tribunale di Brindisi e autore del libro "La giusta direzione" e il dott. Donatello Iacobone Coordinatore Regionale Lilt Puglia.



Numerose le realtà che hanno aderito al Progetto: tra queste, insieme a IKos Ageform, Voiceat e lo stesso IPSSS "Morvillo Falcone Bassi", l'Istituto di Cultura Salentina, ARP Associazione Regionale Pugliesi di Milano, Fondazione Palmieri di Lecce, Inner Wheel Brindisi, AmaPuglia Bari, "Donne insieme OdV" Collepasso, Gabriel OdV Bari, Gabb Onlus Bari (Gruppo Accoglienza Bambini Onlus, La Girandola Lecce, Club Lions "Pino Cordella" Copertino, Travel and Learn Lecce, Fermi con le Mani Bari, Bari Hub e tutela e protezione, Aidp Brindisi.



A tutti sarà data la parola per acquisire testimonianze simboliche e costruire insieme il programma di azioni che il Polo intende attivare nei prossimi mesi, coinvolgendo studenti, educatori, operatori sociali e cittadini.



Per informazioni e contatti:

agiannelli@voiceat.it

BRINDISI - Un nuovo Progetto di impegno civile, sociale e culturale prende vita a Brindisi, domani, alle ore 10.30, presso la prestigiosa sede dell'IPSSS "Morvillo Falcone Melissa Bassi" dove verrà ufficialmente presentato il progetto "Polo dei Valori", una realtà sinergica nata dal bisogno condiviso di riaffermare il Bene Comune in una società segnata da crescenti disuguaglianze, violenza e crisi morali.Capofila del progetto l'avv. Annalaura Giannelli, scrittrice e founder della casa di moda Voiceat (nata per dare voce a chi la voce non ha) e la dott.ssa Daniela Poggiolini, presidente della IKOS Ageform di Bari (Accreditato Istituto di formazione in ambito psicologico e psicoterapeutico).Numerose associazioni, enti e realtà del Territorio Pugliese si ritroveranno per condividere un Manifesto fondativo che richiama con forza valori oggi quanto mai urgenti: dignità della persona, giustizia sociale, inclusione, pace, uguaglianza, solidarietà e rispetto reciproco.