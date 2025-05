Domenica 18 maggio a San Michele Salentino terza edizione della 'Ciclopasseggiata solidale' in ricordo di Antonella Ligorio

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - La bellezza del territorio di San Michele Salentino deve essere conosciuta, vissuta e tutelata. Parte da questi obiettivi la nuova edizione della "Ciclopasseggiata Solidale" in programma domenica 18 maggio, con partenza da Piazza Marconi. La manifestazione è giunta alla terza edizione ed è, ancora una volta, organizzata per ricordare Antonella Ligorio, donna forte e madre amorevole scomparsa troppo presto. - La bellezza del territorio di San Michele Salentino deve essere conosciuta, vissuta e tutelata. Parte da questi obiettivi la nuova edizione della "Ciclopasseggiata Solidale" in programma domenica 18 maggio, con partenza da Piazza Marconi. La manifestazione è giunta alla terza edizione ed è, ancora una volta, organizzata per ricordare Antonella Ligorio, donna forte e madre amorevole scomparsa troppo presto.





Quest’anno la raccolta fondi verrà destinata alla Chiesa parrocchiale, uno dei monumenti più importanti del paese, cuore della comunità, che merita di essere restaurato e custodito. La primavera, i suoi colori, i profumi delle contrade faranno da cornice alla manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale di San Michele Salentino in collaborazione con la famiglia Ligorio, un gruppo di amici vicini alla famiglia, con il contributo fattivo e operativo di Pino Ligorio e Lino De Donno, e con la Parrocchia.





"Ho condiviso da subito il volere degli organizzatori nel destinare i fondi per il restauro della chiesa parrocchiale – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini –. È segno di attenzione e rispetto nei confronti della storia del nostro paese e dei monumenti che custodisce. Anche quest’anno, in sella alla bicicletta, attraverseremo le strade delle nostre contrade ricordando Antonella e il suo spirito altruistico come madre e donna di carattere. Ci saremo tutti a questo evento perché ci muoviamo come comunità unita e solidale. Mi sento di ringraziare Pino Ligorio, Lino De Donno e tutti i volontari per il lavoro incessante e gratuito che ogni anno rinnovano con entusiasmo".





Il raduno è fissato alle ore 9:30 in Piazza Marconi. Alle 10:00 è prevista la benedizione da parte dell’amministratore parrocchiale don Roberto Ligorio, e poi via per le strade del centro e dell’agro di San Michele Salentino. Gli organizzatori prevedono il ritorno in Piazza Marconi per le 12:30, dove ci sarà intrattenimento con musica e le specialità di PanGiò, Caffè Nuit, Doppio Senso Cafè e La Piazzetta. Per informazioni ci si può rivolgere a Pino Ligorio al numero 3338619391 oppure a Lino De Donno al numero 3382720447.