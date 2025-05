Domenica a Bari la Med Marathon: ecco percorsi e strade chiuse

BARI – Domenica 25 maggio 2025 Bari ospiterà uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno: la MED MARATHON, accompagnata dalle corse FACTORY RUN e AGERUN. L’evento, a carattere internazionale, prevede tre diverse gare su distanze di 4, 10 e 21 km e coinvolgerà l’intera città, con partenza e arrivo in piazza della Libertà, dove da giovedì 22 maggio sarà allestito un villaggio tecnico-operativo.

I PERCORSI

AGERUN – 4 km (partenza ore 08.40)

Un circuito breve ma panoramico, che toccherà piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, lungomare Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare Sauro, piazza Gramsci e ritorno lungo lo stesso percorso.

FACTORY RUN – 10 km (partenza ore 08.30)

Più impegnativa, la 10 km attraversa il centro cittadino e si snoda fino al ponte Padre Pio e al lungomare Perotti, con rientro in piazza Libertà. Il percorso include corso Vittorio Emanuele II, corso Cavour, viale della Repubblica, via Omodeo e via Peucetia.

MED MARATHON – 21,097 km (partenza ore 08.30)

La gara principale segue un tracciato affascinante e articolato che, oltre a coprire gran parte della città, si spinge fino al lungomare Starita e via P. Pinto. Un’occasione per atleti e spettatori di godere dei panorami marittimi e monumentali del capoluogo pugliese.

LE LIMITAZIONI ALLA VIABILITÀ

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza dei partecipanti, la Polizia Locale ha disposto importanti modifiche alla viabilità e alla sosta su tutto il territorio interessato dalla corsa.

DIVIETI DI SOSTA

Dal 22 al 25 maggio

Divieto di fermata in piazza della Libertà e strada Palazzo dell’Intendenza.

Dal 23 al 25 maggio

Ulteriore divieto in piazza Massari (50 metri lato sinistro della carreggiata).

Il 25 maggio (00.01 - 15.00)

Esteso il divieto di fermata a numerose arterie, tra cui corso Vittorio Emanuele II, via Cairoli, corso De Tullio, lungomare Augusto, Starita e Vittorio Veneto, via Omodeo e altre zone centrali e costiere.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

25 maggio Dalle 05.00 alle 15.00 : divieto di transito su corso Vittorio Emanuele II (tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari), via Cairoli, piazza Massari. Dalle 07.30 alle 13.00 : chiusura estesa di tutte le strade toccate dal percorso, incluse le principali vie del centro e i lungomari (Sauro, Perotti, Di Crollalanza, Starita, ecc.).



ECCEZIONI E CORRIDOI DI TRANSITO

In alcune aree sarà consentita la circolazione solo su corsie transennate dedicate, come:

piazza Gramsci e lungomare Perotti (solo lato edifici),

corso Trieste,

via Omodeo (in direzione via Amendola),

via P. Pinto (lato Fiera del Levante),

corso De Tullio (lato Castello Svevo).

In via Stoppelli sarà istituito il doppio senso di circolazione per agevolare la viabilità alternativa.

CIRCOLAZIONE STRAORDINARIA PER VEICOLI LOGISTICI

Dal 22 al 25 maggio sarà inoltre consentita, in deroga, la circolazione dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate al servizio de La Fabrica di Corsa ASD all’interno del perimetro cittadino specificato.

UN EVENTO DI SPORT, TURISMO E SOCIALITÀ

La MED MARATHON rappresenta un appuntamento importante non solo per gli amanti della corsa, ma anche per la promozione del territorio, grazie al coinvolgimento di atleti e spettatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Per informazioni dettagliate su percorsi, chiusure e orari, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento o seguire i canali social del Comune di Bari e della Polizia Locale.

Si invita la cittadinanza a programmare con anticipo gli spostamenti e a prediligere mezzi alternativi nelle fasce orarie indicate.